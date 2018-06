ČEZ: Nejmodernější zákaznické centrum bylo otevřeno v Šumperku

„Naše zákaznické centrum je na dobré adrese a v blízkém okolí je i dostatek možností parkování. Chtěli jsme ale zlepšit jeho uspořádání. Nové prostory jsou mnohem příjemnější a vycházejí z přání samotných zákazníků. Centrum je hezčí, vzdušnější a navrženo tak, aby se v něm návštěvníci co nejlépe orientovali,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Změna uspořádání zákaznického centra umožňuje i aktivnější a rychlejší odbavení zákazníků. V loňském roce vyřídilo zákaznické centrum v Šumperku 15 448 jejich požadavků. Celkem loni ČEZ Prodej na 26 zákaznických centrech vyřídil 647 513 požadavků zákazníků. Společně s pobočkami smluvních partnerů, call centry, dopisy, emaily, aplikací ČEZ ONLINE a faxy jich bylo přes 3,5 milionu.

Přístup do centra je nově bezbariérový a dalšími výhodami jsou voda, denní tisk a wifi připojení zdarma. Pro maminky či tatínky s dětmi je tu také dětský koutek, kde si děti mohou hrát nebo malovat. Zákaznické centrum nyní také působí vzdušnějším a estetičtějším dojmem. Zaparkovat je možné jen několik kroků od Zákaznického centra. Při příjezdu autobusem je třeba vystoupit na autobusové zastávce Náměstí Republiky, která je vzdálená asi 100 metrů od zákaznického centra. Schůzku je možné sjednat i prostřednictvím online rezervačního systému.

„Čekárnu jsme měli oddělenou od obslužné zóny zdí a na zákazníky jsme neviděli. Nebylo to ideální. Zeď jsme zbourali a celý prostor přestavěli tak, aby se tu cítili lépe zákazníci i my. Teď máme skutečně reprezentativní i příjemné prostory,“ říká šéf zákaznického centra Marek Janda.

ČEZ letos na začátku roku prodloužil otevírací dobu všech svých zákaznických center včetně šumperského a tento krok se osvědčil. Otevírací doba tak zůstává stejná i po renovaci. Od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 16:00.

Zákaznické centrum v Šumperku prošlo redesignem jako šesté ze zákaznických center ČEZ. Nový vzhled už mají také pobočky v Děčíně, Chomutově, Kladně, Chebu a České Lípě.

Adresa:

Langrova 6, Šumperk, GPS: 49.966976 / 16.971489

Provozní doba:

Pondělí 8:00 – 17:00

Úterý 8:00 – 17:00

Středa 8:00 – 17:00

Čtvrtek 8:00 – 17:00

Pátek 8:00 – 16:00

Společnost ČEZ Prodej, která je součástí Skupiny ČEZ, dodává elektřinu a plyn domácnostem a malým a středním podnikům. Kromě toho nabízí zákazníkům také chytrá řešení pro domácnosti: například Chytrý termostat tado°, instalace střešních fotovoltaických elektráren včetně bateriových úložných systémů nebo kompletní řešení pro vytápění. ČEZ Prodej rovněž poskytuje svým zákazníkům dotační poradenství spojené s instalací zdrojů elektřiny a tepla, vyřídí celou administrativu spojenou s žádostí o dotaci a pomůže i s financováním.

