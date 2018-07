ČEZ: Pobočka ve Frýdku-Místku je modernější a na lepší adrese

„Chtěli jsme být na místě, kudy naši zákazníci běžně chodí za nákupy nebo za vyřizováním dalších věcí, aby to k nám neměli daleko,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. „Také jsme zlepšili uspořádání našeho centra. Je vzdušnější, hezčí a dobře se v něm orientuje.“

Na nové adrese J. V. Sládka 2177, Frýdek-Místek, ihned vedle místeckého náměstí, je bezbariérový přístup, voda, denní tisk a wifi připojení zdarma. Pro maminky či tatínky s dětmi je tu také dětský koutek, kde si děti mohou hrát nebo malovat. Schůzku je možné sjednat i prostřednictvím online rezervačního systému.

Nejbližší zastávka MHD je v ulici Ostravská (Místek, Ostravská), přibližně 150 m od zákaznického centra. Vystoupit je možné také na zastávce Místek, Poliklinika, která je vzdálená asi 250 m. Zaparkovat je možné vedle zákaznického centra na hlídaném parkovišti. Bezplatně parkovat lze v ulici 8. pěšího pluku nebo u polikliniky.

Změna uspořádání zákaznického centra umožňuje aktivnější a rychlejší odbavení zákazníků. V loňském roce vyřídilo zákaznické centrum ve Frýdku-Místku 21 400 požadavků, po Ostravě a Karviné vůbec nejvíc v Moravskoslezském kraji. Celkem loni ČEZ Prodej na 26 zákaznických centrech vyřešil 647 513 požadavků zákazníků. Společně s pobočkami smluvních partnerů, call centry, dopisy, emaily, aplikací ČEZ ONLINE a faxy jich bylo přes 3,5 milionu. Toto každodenní pracovní nasazení zákaznických služeb ČEZ, včetně týmu ve Frýdku-Místku, bylo letos odměněno třetím místem v mezinárodní soutěži Contact Center World, které se účastnilo 1500 společností z 50 zemí světa.

„I když v novém centru fungujeme jen několik dní, odezvy od zákazníků jsou zatím jednoznačně pozitivní, a to nás samozřejmě moc těší. I my se tu cítíme dobře – prostory prostory jsou vzdušné a moderní, což příznivě ovlivňuje náš přístup,“ říká šéf zákaznického centra Petr Kuchta.

ČEZ letos na začátku roku prodloužil otevírací dobu všech svých zákaznických center včetně toho frýdecko-místeckého a tento krok se osvědčil. Otevírací doba tak zůstává stejná i po renovaci. Od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 16:00.

Zákaznické centrum ve Frýdku-Místku prošlo redesignem jako sedmé ze zákaznických center ČEZ. Nový vzhled už mají také pobočky v Děčíně, Chomutově, Kladně, Chebu, České Lípě a Šumperku.

Psali jsme: ČEZ číslo týdne: 9 ČEZ: Jak se bránit proti nekalým praktikám při prodeji energií ČEZ: V Orlové a Bohumíně letos bez odstávek teplé vody ČEZ: Spolehlivé dodávky tepla pro Prahu budou zajištěny i do budoucna

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva