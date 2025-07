SPD: Vít Rakušan zneužívá ministerstvo vnitra

Vážení přátelé,

odmítáme, aby pětina státního rozpočtu šla na zbrojení. To nelze ufinancovat a způsobilo by to sociální rozvrat i bankrot státu. Jednání ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS) nasvědčuje tomu, že chce bitcoinovou kauzu zamést pod koberec.

I díky SPD se podařilo zamezit tomu, aby byly na návrh ministra Stanjury osvobozeny od zdanění příjmy z prodeje kryptoměn nad 40 milionů korun. Soud potvrdil, že SPD není xenofobní a extremistické hnutí. Ministr vnitra Vít Rakušan zneužívá ministerstvo vnitra k dehonestaci politických oponentů. Vzpomeňme s úctou a pokorou na velikány našich dějin Cyrila a Metoděje i mistra Jana Husa.

Premiér Petr Fiala a vláda ODS, TOP 09, KDU-ČSL a hnutí STAN minulý týden na summitu NATO v Haagu zavázali Českou republiku k tomu, že bude každoročně vydávat 5 % našeho hrubého domácího produktu (HDP) na tzv. obranné výdaje. Jednalo by se o částku až 400 miliard korun, tedy 20 % ročních výdajů státního rozpočtu, tedy každá pátá koruna by šla na zbrojení.

Pokud bychom tedy vydávali tyto prostředky ročně na zbrojení, nezbývaly by už vůbec žádné peníze na valorizace důchodů, platy lékařů, učitelů či policistů, na investice do dopravy, na výstavbu bytů, ale ani na stávající provoz státu. Řešením by tedy bylo jen další masivní zvyšování už tak neudržitelně vysokého státního dluhu a postupná cesta ke státnímu bankrotu anebo zvyšování daní. Tyto návrhy hnutí SPD odmítá.

Prosazujeme moderní, silnou a akceschopnou armádu a považujeme současnou výši rozpočtu ministerstva obrany za tímto účelem dostačující. A naopak vidíme značné rezervy v efektivitě a způsobech pořizování výzbroje bez výběrových řízení pod vedením ministryně obrany Černochové (ODS). Závazek učiněný Fialovou vládou považujeme za zcela nerealistický a finančně neudržitelný, ohrožuje totiž sociální smír i základní funkce státu.

Hnutí SPD tento nesmyslný a nebezpečný politický závazek absolutně odmítá, a pakliže budeme součástí příští vlády, budeme postupovat stejně jako Španělsko, které si v rámci NATO vyjednalo výjimku s odůvodněním, že je to pro ně sociálně neúnosné.

2. Jednání ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS) nasvědčuje tomu, že chce bitcoinovou kauzu zamést pod koberec

Nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) stále neposkytla senátorům požadované dokumenty k tzv. bitcoinové kauze, kdy stát prostřednictvím ministrů Blažka a Stanjury (oba z ODS) uzavřel s osobami s kriminální minulostí neprůhlednou dohodu o daru a převodu kryptoměn miliardové hodnoty pocházejících ze závažné trestné činnosti. Ministryně Eva Decroix odmítá vydat tyto dokumenty Bezpečnostnímu výboru Senátu, čímž podle všeho porušuje své zákonné povinnosti.

Potvrzuje se, že jmenovat do vedení ministerstva spravedlnosti vysokou představitelku vládní ODS byla zásadní chyba, před kterou hnutí SPD varovalo. Působení Evy Decroix v čele ministerstva spravedlnosti potvrzuje obavy, že aféra ohledně dohody o vrácení, legalizaci a následném prodeji bitcoinů (a podíl členů vlády na ní) nebude nikdy objasněna.

Požadujeme, aby Eva Decroix byla z pozice ministryně spravedlnosti okamžitě odvolána a aby byl do vedení tohoto resortu jmenován nestranický právní odborník s vysokým morálním kreditem. Stejně tak by měl být odvolán i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který byl o celé transakci dlouhodobě informován a nyní se tváří, že tomu tak nebylo. Protože za vládu nese odpovědnost premiér, měl by podat demisi i on, a tím by skončila celá vláda.

3. I díky SPD se podařilo zamezit tomu, aby byly na návrh ministra financí Stanjury (ODS) osvobozeny od zdanění příjmy z prodeje kryptoměn nad 40 milionů korun

I díky pevnému postoji a odporu poslanců hnutí SPD byl minulý týden Sněmovnou zamítnut návrh ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) na daňové osvobození příjmů z prodeje kryptoměn v objemu nad 40 milionů korun. Pro tento nehorázný Stanjurův návrh hlasovali poslanci ODS a TOP 09. Ministr Stanjura se tedy (naštěstí neúspěšně) pokusil připravit náš stát o nemalé daňové příjmy miliardářů za výdělky z transakcí s kryptoměnami.

Tento návrh byl navíc předložen krátce poté, co ministerstvo spravedlnosti za spoluúčasti ministerstva financí uzavřelo za podezřelých okolností, které jsou předmětem trestního řízení, dohodu o převodu bitcoinů, pocházejících evidentně z trestné činnosti v miliardové hodnotě s pravomocně odsouzeným zločincem Jiřikovským. Návrh na nulovou daň z příjmu pro vybrané miliardové obchody nese všechny znaky účelového jednání politiků z ODS, prosazujících zájmy miliardářů na úkor obyčejných lidí.

4. Soud potvrdil, že SPD není xenofobní a extremistické hnutí. Ministr vnitra Vít Rakušan zneužívá ministerstvo k dehonestaci politických oponentů.

Ministerstvo vnitra vedené Vítem Rakušanem (STAN) již po několikáté porušilo práva hnutí SPD. Rozhodl o tom minulý týden Obvodní soud pro Prahu 7. K porušení práv našeho hnutí došlo mj. jeho zařazením do Zprávy o extremismu za rok 2022 vydanou ministerstvem vnitra a jeho označením za xenofobní a šířící tzv. předsudečnou nenávist. Soud konstatoval, že ministerstvo vnitra postupovalo nepřiměřeně a že hnutí SPD vyvíjí standardní parlamentní aktivity, včetně legislativy.

Znovu se tak potvrzuje, že ministerstvo vnitra a ministr Vít Rakušan zneužívá ministerstvo vnitra ke lživému očerňování politických oponentů a pokouší se hrubým způsobem, který nemá oporu v právu, manipulovat politickou a volební soutěž a dehonestovat a diskreditovat hnutí SPD před českou veřejností.

5. Vzpomeňme s úctou a pokorou na velikány našich dějin Cyrila a Metoděje i mistra Jana Husa

V tomto týdnu si připomínáme dva významné státní svátky. Dne 5. července si připomínáme příchod slovanských věrozvěstů, svatého Cyrila a svatého Metoděje, na naše státní území. Jejich posláním bylo nejen šíření křesťanské civilizace a víry, ale rovněž vytvoření naší vlastní nezávislé církevní organizace a šíření slovanské vzdělanosti. Jejich historická mise tedy měla i značný politický význam, jelikož významně posilovala naši národní a státní svrchovanost a nezávislost na západní francké (německé) říši usilující o podmanění českých zemí. Zůstaňme věrni odkazu těchto věrozvěstů!

Dne 6. července si pak připomeneme smutné výročí upálení mistra Jana Husa v německé Kostnici. Šlo o popravu odvážného člověka, který ani tváří v tvář smrti neodvolal názory, o jejichž správnosti byl přesvědčen. Jan Hus byl významný učenec a kněz, který tvrdě kritizoval excesy tehdejší církevní a světské moci. Jan Hus byl rovněž významný český vlastenec, který se podílel na přerodu tehdejší Karlovy univerzity z německé na především českou vysokou školu, kázal i psal v češtině a kodifikoval český pravopis.

Vzpomeňme s úctou a pokorou tyto velké postavy českých národních a státních dějin!