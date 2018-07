ČEZ: Tropická vedra severočeské elektrárny nezaskočila

Odstaveny jsou pouze ty výrobní bloky, které procházejí plánovanou údržbou a revizemi, případně opravou technologie, nebo je-li v té či oné elektrárně ze stejného důvodu již dříve naplánovaná celozávodní odstávka. I když lidé pracují ve ztížených podmínkách, provoz ani výroba elektrické energie nejsou ohroženy.

Vzhledem k tomu, že ve strojovnách a kotelnách je poměrně teplo po celý rok, jsou všichni zvyklí na pravidelný pitný režim. K tomuto účelu jsou na vybraných místech v elektrárnách umístěny nápojové automaty se stálým přísunem chlazené vody. V obzvláště horkých provozech pak mají zaměstnanci k dispozici takzvané ochranné nápoje sloužící hlavně k doplnění minerálních látek v organismu.

„Prakticky všechny řídící dozorny, známé spíše pod názvem velín, jsou klimatizované. To samé se týká většiny kanceláří. V případě klasických uhelných elektráren je tedy nutné od sebe odlišit zaměstnance, kteří svou práci vykonávají v místnosti s klimatizací a vysoké teploty na ně tak nepůsobí, a na ty, kteří se v rámci směnového provozu pohybují v neklimatizovaných prostorech, případně v místech s celoročně zvýšenou teplotou. V těchto případech poskytujeme zaměstnancům ochranné nápoje. Jsou nealkoholické s omezeným obsahem cukru a se stanoveným obsahem minerálů. Na pracovištích uhelných elektráren Skupiny ČEZ, to jsou různé druhy přírodních slabě mineralizovaných vod s odpovídající optimální hodnotou rozpuštěných pevných látek,“ říká Jan Kisiel, vedoucí útvaru BOZP klasické energetiky Skupiny ČEZ.

Co se týče vlastního provozu, tropická vedra severočeské elektrárny nezaskočila. Provozované bloky Elektrárny Prunéřov II jedou podle Tomáše Jandy, tamního vedoucí odboru řízení provozu, podle požadavků dispečinku. „Zásadní problémy s vedrem nemáme. Dostatek tekutin je pro lidi zajištěn stejným způsobem jako na ostatních elektrárnách, klimatizace je samozřejmostí,“ uvedl. „Technologie je v pořádku, vedro nás zatím nikdy tolik nekrušilo, abychom vypadávali z provozu. Obslužné provozovny jsou klimatizované, stejně jako odpočívárny. I my tu samozřejmě máme ochranné nápoje a fontány se studenou vodou,“ dodal k tomu Miroslav Ostrihoň, vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Prunéřov I. To samé se týká i Elektrárny Tušimice, vedro se nepodepsalo ani na provozu Elektrárny Ledvice či Teplárny Trmice. „Pouze místo minerálních vod dokupujeme minerální tablety rozpustné ve vodě,“ podotkl Jan Barnat, vedoucí odboru řízení provozu Teplárny Trmice.

„Snášíme to, jak se dá. Samozřejmě, že zajištění výroby elektřiny je pro nás prioritní,“ uzavírá téma elektrárny a vedro Jiří Kulhánek, ředitel Elektrárny Počerady. Podle něj má elektrárna tu výhodu, že původně byla projektována pro africký kontinent, takže je přizpůsobena subtropickým podmínkám. „Centrální velín má pochopitelně klimatizaci a pravidelně jsou doplňovány vodní fontány na různých místech elektrárny. Ty jsou kromě teplých provozů umístěny hlavně tam, kde nemají klimatizaci.“

…ochranný nápoj chránící před zátěží teplem? Při ztrátě tekutin do trojnásobku hygienického limitu se náhrada tekutin zajišťuje podáváním vody s nízkou mineralizací 50 až 500 mg rozpuštěných pevných látek na 1 litr vody. Když ztráty tekutin překračují trojnásobek hygienického limitu, uplatňuje se náhrada minerálních látek prostřednictvím ochranného nápoje se střední mineralizací 500 až 1500 mg rozpuštěných pevných látek na 1 litr vody.

…hygienický limit ztráty tekutin z organismu potem a dýcháním činí 1,25 litru za osmihodinovou směnu? V následující tabulce je uveden nárok na ochranný nápoj v závislosti na třídě práce a průměrné teplotě za osmihodinovou směnu (denní limit) v provozech klasické energetiky Skupiny ČEZ

