ČEZ: Unikátní koncert filharmoniků 160 metrů pod zemí. Lipno slaví 60 let

6. 7. 2019 9:54

Vodní dílo, elektrárna a lodní doprava na Lipně slaví 60 let spolehlivého provozu. Obě dvě soustrojí vodní elektrárny za tu dobu zaznamenala přes 228 tisíc provozních hodin a více než 67 tisíc najetí do provozu. Celkově elektrárna vyrobila těžko představitelných 8,3 miliardy kWh ekologické elektřiny, což by stačilo na pokrytí současné spotřeby všech jihočeských domácností na více než 7 let.