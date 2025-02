ČEZ: V Infocentru Elektrárny Ledvice můžete poznat energetiku všemi pěti smysly!

V rámci celé republiky byl mezi studenty, rodinami s dětmi a nadšenci do techniky největší zájem o obě jaderné elektrárny Temelín a Dukovany a tradičně i o přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně. V Ústeckém kraji se stejně tak velké popularitě těšilo Infocentrum Elektrárny Ledvice s 10 400 fyzickými návštěvníky.

Infocentrum Elektrárny Ledvice tradičně lákalo návštěvníky nejen k interaktivnímu seznámení s pomalu ale jistě končící klasickou energetikou, ale hlavně díky své rozhledně. Ta se nachází na severní podpůrné věži kotelny výrobního bloku 6 a je nejvyšší oficiální rozhlednou v České republice. I s prosklenou vyhlídkou má na výšku 144 metry, volně přístupný venkovní ochoz se pak nachází ve výšce 140 metrů. Dalším tahákem byla celá řada víkendových akcí pro celé rodiny, během nichž si na své přišly hlavně děti. Budou se pochopitelně konat i v letošním roce.

„Začínáme s nimi už tuto sobotu 15. února, na kdy jsme pro návštěvníky od 9 do 15 hodin připravili trochu jiné poznávání energetiky, než na jaké třeba narazili v jiném infocentru Skupiny ČEZ. Po příchodu dostanou kartičku s pěti stanovišti, kde po splnění daného úkolu obdrží razítko. Po vyplnění celé kartičky a tím splnění všech úkolů, dostanou malou odměnu. Jednotlivé úkoly jsou pojaty jako vzdělávací a orientované k tématu energetiky, zároveň úkoly cílí na konkrétní lidské smysly,“ říká Zdena Zolotarjov, průvodkyně Infocentra Elektrárny Ledvice s tím, že přístupná bude i rozhledna.

„Ovšem v tomto případě se musí zájemci o výstup předem, nejlépe ještě dnes, zaregistrovat přes kontakty uvedené ZDE. Na rozhlednu mohou v doprovodu dospělé osoby i děti starší šesti let,“ upozorňuje průvodkyně. Samozřejmě, že během soboty 15. února si na své přijdou hlavně děti, ale vyzkoušet si své smysly mohou pochopitelně i dospělí.

„Stanovišť bude pět – zrak, sluch, hmat, chuť a čich. V případě zraku půjde o vyznačení elektráren ČEZ ve slepé mapě a také o doplnění zdrojů do grafu s energetickým mixem. Správné propojení hlučnosti k danému zařízení, například přirovnání hluku generátoru, turbíny či kotle k jízdě vlaku, koncertu, pračce a podobně, prověří jejich sluch. Jednotlivé zdroje energie lze poznat i hmatem, ovšem se zavázanýma očima. Správně spojit energetický obsah potravin se stejným energetickým obsahem ve zdrojích energie, to bude prověrka chuti. Jednotlivé zdroje energie se přitom dají poznat i po čichu. Jak? To už bude na návštěvnících, aby na to přišli,“ přibližuje Dana Daňková, druhá z průvodkyň v Infocentru Elektrárny Ledvice.

Také březen a duben nebudou ochuzeny o víkendové akce. V březnu se infocentrum vůbec poprvé zapojí do Světového dne vody, který tentokráte vychází právě na sobotu 22. března. Elektrárna je totiž zásobována vodou z řeky Labe, která je přiváděna z čerpací stanice v Dolních Zálezlech původním přivaděčem z roku 1942, což je nejstarší vodní dílo svého druhu v České republice. Po jeho tělese vede naučná stezka s cílem u infocentra, která celou cestu vody mapuje.

„Pro ty, co se vydají po stezce k nám, či naopak k Labi, máme připravené zajímavosti o vodě elektrárenské. Tedy co se s ní děje dál, když doputuje přivaděčem k nám a následně projde výrobní provozem, aby se pak vyčištěná vrátila zpět do přírody. Kdo bude chtít, bude moci vystoupat i na rozhlednu. Duben pak bude tradičně patřit velikonočním tvůrčím dílničkám,“ doplňuje Zdena Zolotarjov s tím, že květen se pochopitelně neobejde bez oslavy dne dětí s podnikovými hasiči Severočeských dolů.

