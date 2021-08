ČEZ: Voda a civilizace přijede v srpnu k největší české přehradě

reklama

Návštěvníkům prostoru u přístavu Marina Lipno ukáže zdarma na velkoformátových panelech klíčový význam životodárné tekutiny od náboženských přes ekonomické, fyzikálně-technické až po krajinné, ekologické a historické či politické souvislosti. Diváci se mohou začíst do textů od řady světově uznávaných vědců a prohlédnout si fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, a to včetně zajímavých záběrů Lipna a okolí. V noci nasvícená expozice tam bude zdarma k vidění od 12. do 29. srpna 2021.

Voda a civilizace nabídne na sedmadvaceti panelech různé pohledy na životodárnou tekutinu. Kurátor a spoluautor výstavy prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. upozorňuje, že voda není tématem politiků, organizací ani zájmových skupin, ale je součástí života nás všech. „Výstava Voda a civilizace nemůže změnit svět. Může ale každého z nás inspirovat k tomu, aby o vodě skutečně přemýšlel a v rámci svých možností pro ni něco dělal. Můžeme přitom udělat mnohé – změnit naše chování, budovat, ne ničit. Je to na každém z nás. Na základě současných trendů a dostupných vědeckých dat je totiž prakticky jisté, že v důsledku zvyšování hladin moří a oceánů budou podstatné části států a někdy i celé státy zanikat. A to již v reálném čase do roku 2050, pokud zůstanou zachovány dosavadní trendy. Scénáře píšeme společně,“ říká prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.

Lipno nad Vltavou – obec žijící v symbióze s přehradou

Zásobení pitnou vodou v Lipně nad Vltavou a jejím okolí nesouvisí pouze s přehradou, ale také s podzemní vodou. Především v létě totiž stoupá počet obyvatel v obci s přílivem chatařů a turistů. Nedávno Lipno také právě kvůli tomu postavilo nový vodojem o objemu 600 m3. „Z vodních bilancí je patrné, že od nás zhruba pětadvacetkrát více vody odtéká, než k nám přitéká. Závislost našich vodních zdrojů na tom, kolik vody nám spadne z oblohy, je absolutní. Je proto dobré si připomenout, že za náš vodní blahobyt vděčíme především prozíravosti předků, kteří dokázali postavit množství vodních děl, nádrží a rybníků, ve kterých lze zadržet více než 5,5 miliard krychlových metrů vody a tím do značné míry vykrývat vrtkavost srážek,“ říká Ing. Zdeněk Zídek, starosta obce Lipno nad Vltavou. Výstava je součástí Lipno Sport Festivalu 2021.

Ostatní fotografie, které budou na velkoformátových v noci nasvícených panelech k vidění, pocházejí z mnoha institucí a od řady autorů. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002.

„Tématem vody se zabývám již několik let a jsem ráda, že k realizaci expozice dochází právě teď. Máme za sebou suchá léta i zimy a téma nedostatku vody, a především nehospodárné zacházení s vodou je na pováženou. Mnozí z nás mají patrně pocit, že když otočí kohoutkem, tak voda z něj poteče navždy. A tato výstava nás má z tohoto omylu vyvést,“ říká MgA. Olga Menzelová, Dis., producentka výstavy.

Partneři výstavy

„I když byl loňský rok deštivější a letošní zima zatím přinesla slušnou sněhovou nadílku, a já jsem za to opravdu vděčný, i tak téměř čtvrtina území ČR z pohledu zásob podzemní vody stále hlásí sucho. Bohužel neexistuje žádný zázračný recept, který by problém sucha vyřešil jednou provždy. V jádru všech řešení ale stoprocentně stojí zdravá krajina, ve které nebudeme ztrácet desítky milionů tun půdy ročně kvůli erozím, zdravé lesy s vysokým podílem listnatých stromů nebo návrat k přírodě blízkým řekám, a také zdravá města, plná zeleně a využívající srážkové vody. Do adaptace naší krajiny i měst na změnu klimatu investujeme ročně miliardy korun a nebude tomu jinak ani v blízké budoucnosti. Jen v novém Operačním programu Životní prostředí počítáme minimálně s deseti miliardami korun, které chceme investovat do krajiny v průběhu následujících pěti let,“ říká Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí.

Generálním partnerem putovní výstavy Voda a civilizace je Skupina ČEZ. „České země patří v historii využívání vody pro výrobu elektřiny mezi průkopníky a technologické lídry, ostatně Kaplanovy turbíny dnes najdete ve vodních elektrárnách po celém světě. Voda je cenným zdrojem ekologické elektřiny a významně přispívá k hladkému chodu celé energetické soustavy. Ať už se jedná o velká vodní díla nebo maličké elektrárny na menších tocích. Plně si uvědomujeme, že se voda stává stále vzácnější, a proto hledáme možnosti její úspory všude, kde to jde. Spotřeba pitné vody v elektrárnách ČEZ loni klesla o výrazných 11 %. Srovnání s rokem 2001 ukazuje dokonce dramatické 65% snížení odběru,“ říká Ing. Daniel Beneš, MBA, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

Podporovatelem výstavy se stala i rodinná společnost Kofola ČeskoSlovensko, která se na ochranu vodních zdrojů dlouhodobě zaměřuje. „Problematika kvality vod je celospolečenským a závažným tématem. V Kofole se intenzivně zabýváme, jak žít a hospodařit v souladu s přírodou. Ochrana vody je pro nás hlavní téma. Na aktivitách, které realizujeme v Rajecké dolině, jsme se přesvědčili, že pokud se nezmění naše zemědělství a průmysl, bude všechna naše voda ohrožena. A když je ohrožena voda, je ohrožen veškerý život. Je třeba začít měnit přemýšlení každého z lidí, každého hospodáře, každé obce i celých regionů,“ uvádí Jannis Samaras, generální ředitel Skupiny Kofola, a dodává: „Smekám před autory výstavy Voda a civilizace, která je skvělou ukázkou toho, jak lze složitou a komplexní problematiku pojmout poutavě a zaujmout tak širokou veřejnost.“

