ČEZ číslo týdne: 15,3

15,3 mld. Kč investovala Skupina ČEZ do dlouhodobého majetku za první tři čtvrtletí letošního roku.

Poté co ČEZ ukončil největší investiční projekt české energetiky posledního desetiletí, komplexní obnovu svých uhelných elektráren, směřují nyní investice především do distribuce. Do sítí mířilo 8,7 mld. Kč. Dokončeno bylo několik staveb zvyšujících spolehlivost napájení a mechanický stav sítě – např. zapouzdřená rozvodna Fifejdy, posilující dodávky elektřiny v centru Ostravy, nebo zesílení výkonu pro průmyslovou zónu Triangle na Žatecku. Probíhá také intenzivní výstavba optických sítí s cílem vybudovat infrastrukturu podporující decentrální energetiku.

autor: Tisková zpráva