DPP pořádá v sobotu výroční Den otevřených dveří na Kačerově u příležitosti 50 let pražského metra

Ve čtvrtek 9. května 2024 uplyne 50 let od slavnostního zahájení provozu první trasy metra v Praze. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) oslaví tuto historickou událost společně s Pražany a cestujícími na několika akcích. Tuto sobotu 4. května 2024 od 10 do 16 hodin pořádá DPP jubilejní Den otevřených dveří v areálu depa Kačerov. Příznivci městské hromadné dopravy se mohou těšit na prohlídku zázemí a technických prostor areálu, ukázku vozového parku a bohatý doprovodný program. Vstup na den otevřených dveří je zdarma.

Program nabídne návštěvníkům přehlídku současné techniky, historických vozidel a nahlédnutí do zázemí a technických prostor podniku, které jsou běžně veřejnosti nepřístupné. V hlavní budově ve vestibulu bude velkým lákadlem prezentace systému dispečerského řízení dopravy metra, která bude vůbec poprvé k vidění na dni otevřených dveří. Zpřístupněné budou dále například všechny čtyři typy souprav metra, včetně možnosti nahlédnout pod soupravu metra typu M1. Fanoušky dopravy jistě přiláká i nahlédnout do tzv. malého depa Kačerov, kde budou k vidění lokomotivy, lokotraktory, MUVky (motorová univerzální vozidla) a speciální vozidla pro potřeby údržby a oprav železniční infrastruktury v síti metra.

Na místě také bude možnost prohlédnout pohotovostní vozy jako např. ukázka vozidel Iveco Daily pro pohotovost Metro, která jsou využívána k odstraňování mimořádných událostí v provozu metra – řešení havarijních stavů čerpadel a instalatérských poruch, řešení havarijních stavů zámečnického charakteru, dále speciální vyprošťovací jeřáb Volvo FMX, využíván k odstraňování mimořádných událostí – zejména dopravních nehod tramvají a vozidel v síti MHD a manipulacím s nimi.

Součástí programu budou mj. ukázky Hasičského záchranného sboru DPP. Hasičský záchranný sbor připravuje prezentaci unikátní hasičské techniky, která je nasazována při řešení mimořádných událostí, při nichž dojde k vykolejení tramvaje, nebo je nutné zvednout soupravu metra. Dále budou předvedeny prostředky protichemické služby, dýchací přístroje s dlouhou dobou ochrany, detektory chemických látek, ventilátory pro výměnu vzduchu a další unikátní stroje a zařízení v používání podnikového hasičského sboru.

Svou premiéru na dni otevřených dveří DPP budou mít historické motorové pracovní stroje od Muzea technických zajímavostí Choceň. Konkrétně by se mělo jednat o MVTV3 (motorový vůz pro údržbu trakčního vedení), dále s motorovou lokomotivou ř. 700 a drezínou MUV 69.

Návštěvníci si mohou i udělat představu o vývoji během 50 let v technice výtahů a eskalátorů. Na místě bude prezentace komponentů na ploše 250 m² s komentovanou prohlídkou doplněnou o popisky a výkresy. Vždy bude postaven komponent předešlé generace a generace aktuální. Z prezentace bude zřejmý nejen vývoj v elektronice, ale také ve snaze minimalizace materiálu, nových technologií.

Pro zájemce, kteří si rádi pořídí z akce na památku fotografii, bude k dispozici fotokoutek u lokomotivy T4, což je první typ lokomotivy nezávislé trakce pražského metra. DPP jich v letech 1973–1978 zakoupil 12 a byly určeny pro vozbu těžkých pracovních vlaků i pro posun elektrických vozů a souprav metra. Lokomotiva na snímku byla několik let uložena v depozitáři muzea Střešovice, v roce 2023 prošla generální opravou a nyní je provozována v rámci prezentačních a nostalgických akcí DPP.

DPP nezapomněl ani na nejmenší návštěvníky, kteří se mohou těšit na bohatý doprovodný program, jehož součástí budou sportovní stanoviště, animační tým, kreativní workshop, malování na obličej, nebo skákací atrakce. Na pódiu pobaví návštěvníky skupina DixiBand MP Praha, Alchymistická show, či např. Pěvecký sbor DPP. K dispozici bude také náborovový stánek DPP, stánek SPŠD a chybět nebude ani bohaté občerstvení. Na místě bude možné zakoupit propagační předměty z nabídky Fanshopu DPP, či předměty z řady Klokart.

V rámci oslav půlstoletí páteře pražské MHD je možné zhlédnout i novou putovní výstavu, kterou DPP představil v Muzeu MHD ve vozovně Střešovice a během dne otevřených dveří bude k vidění na Kačerově. Podrobné informace o programu oslav, ale i pohledy do historie či zázemí pražského metra naleznou zájemci na webové stránce ZDE.

Doprava na akci

Pro dopravu na Den otevřených dveří lze využít autobusovou linku č. 118, která bude v době přibližně od 9.40 hodin do 16.20 hodin posílena vloženými spoji v úseku Budějovická – Depo Kačerov – Sídliště Spořilov. Využít lze také autobusovou linku č. 138, která bude přibližně od 9.40 hodin do 15.30 hodin posílena v úseku Kačerov – Depo Kačerov (pouze v uvedeném směru). Vypravena bude také souprava metra M1, která bude zajíždět až do depa. Soupravy vypravené z depa Kačerov budou končit ve stanici metra Nádraží Holešovice.

O depu Kačerov

Historicky první depo pro vlaky pražského metra bylo postaveno na Kačerově. Do provozu bylo uvedeno spolu se zahájením provozu na prvním provozním úseku linky C v roce 1974. Primárně slouží depo Kačerov k vypravování vlaků na linku C, avšak od roku 1978, kdy byla zprovozněna první provozní část linky A, do roku 1985, kdy bylo do provozu uvedeno depo Hostivař, vypravovalo i vlaky na linku A. Obdobně tomu bylo i v případě linky B, kdy od roku 1985, kdy byl do provozu uveden první provozní úsek této linky, do roku 1994, kdy bylo zprovozněno depo Zličín, vypravovalo vlaky i na linku B. Depo je spojeno vlečkou se železniční stanicí Praha-Krč, což je jediné spojení mezi pražským metrem a běžnou železniční sítí. Deponovací kapacita depa je v současnosti cca 37 vlaků metra. V hale depa je instalováno celkem 22 kolejí. Z toho je 15 kolejí určených pro remizování a provozní ošetření, každá o délce 210 m, 2 koleje pro strojní mytí vlaků a ruční mytí interiéru jednotlivých vozů a 5 správkových kolejí pro provádění velkých oprav).

