Pozdvižení na síti. VIDEO: Muslimové slaví volební úspěchy v britských volbách

Květnové místní volby jsou pro všechny politické strany posledním velkým volebním testem před všeobecnými volbami, které by se měly konat koncem tohoto roku.

V 58 obvodech místních zastupitelstev analyzovaných BBC, kde se více než 1 z 5 obyvatel hlásí k muslimské víře, byl podíl hlasů labouristům o 21 % nižší než v roce 2021, kdy se naposledy bojovalo o většinu křesel.

Zdá se, že postoj strany k izraelsko-hamasovské válce snížil její podporu v muslimských oblastech v anglických místních volbách. Labouristé nyní hovoří o nutnosti obnovit důvěru muslimských voličů. Labouristka Ellie Reevesová připustila, že má "hodně práce", aby obnovila podporu před parlamentními volbami.

Také zástupkyně koordinátorky volební kampaně labouristů říká, že její strana musí obnovit důvěru muslimských voličů uprostřed zjevného odporu vůči jejímu postoji ke Gaze. Dodala, že k tomu patří zajistit, „aby voliči pochopili náš postoj“.

Labouristická strana vyzvala k okamžitému příměří v konfliktu v Gaze v únoru, po měsících tahanic o svůj postoj. Její původní postoj po vypuknutí války, v němž vyzývala k humanitárním přestávkám v bojích, vedl loni k rezignacím labouristů v radách a z jejich předních lavic.

Ještě před výsledky voleb se objevovaly odhady, že Labouristé prohrají ve West Midlands. Podle zdrojů ze strany způsobil rozkol právě postoj ke Gaze, proto mnoho muslimských voličů podpořilo nezávislého kandidáta na starostu, kterého podporoval George Galloway. Zasvěcení varovali, že výrazný posun podpory mezi muslimským obyvatelstvem města by je mohl připravit o šanci na vítězství.

Po sečtení všech hlasů se v sobotu odpoledne na sociální síti Twitter objevilo video, jak muslimští kandidáti oslavují další vítězství v místních volbách v Bradfordu. Dopad postojů ke Gaze se projevil výrazně i v Birminghamu, kde je rovněž muslimská populace vysoká.

