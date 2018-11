ČEZ: Třebovské Zákaznické centrum slouží klientům na nové adrese

Prostory prošly kompletní rekonstrukcí tak, aby centrum splňovalo veškerý komfort pro své zákazníky. S novou adresou má nyní nový moderní design. Tudíž je prostornější, více prosvětlené a hlavně s pohodlnou čekací zónou, umožňující aktivní obsluhu klientů. Je přitom již desátým v rámci celé České republiky, které prošlo úpravou nebo redesignem.

Zákaznické centrum Skupiny ČEZ v České Třebové je prvním z východočeských Zákaznických center, které se přestěhovalo a současně bylo vytvořeno podle moderních požadavků na design i na funkčnost a ve finále je v něm vše uspořádáno vše tak, jak si přáli sami klienti.

„Příjemná a profesionální obsluha v příjemném prostředí; to je naše heslo. Chceme, aby se zákazníci v našich centrech cítili co nejlépe. Nové centrum v České Třebové má proto moderní a vzdušný design, který navozuje dobrou atmosféru a usnadňuje orientaci v prostoru,“ poznamenal k tomu generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. „Uspořádání našich poboček vychází přímo z průzkumu mezi zákazníky, kteří sami navrhovali, co by zlepšili.“

Zákaznické centrum ČEZ v České Třebové se přestěhovalo z adresy Semanínská na novou. Najdete ho u vlakového nádraží na adrese Komenského 2188 a je otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. „Moderní design, praktické uspořádání i větší komfort je přínosem nejen pro klienty, ale i pro pracovníky. Přestěhování na atraktivní adresu a nová podoba umožňuje spolupracovat se zákazníky aktivněji, než tomu bylo dříve. A pokud bude muset někdo chvíli čekat, než se dostane na řadu, má k dispozici wi-fi připojení a kávu zdarma. Přijďte si k nám dát kávu a my Vám zkontrolujeme, zda máte u nás vše správně nastavené,“ zve k návštěvě Petra Vukmirovič, vedoucí zákaznického centra v České Třebové.

Bližší info ZDE.

Nový design již v rámci Skupiny ČEZ mají zákaznická centra v Děčíně, Chomutově, Kladně, Chebu, České Lípě, Šumperku, Frýdku-Místku, v Ústí nad Labem, Opavě a nyní i v České Třebové. Dalšími, jež projdou redesignem budou ta v Pardubicích, Trutnově a Hradci Králové.

Psali jsme: Skupina ČEZ za první tři čtvrtletí vydělala 9 miliard a zvyšuje celoroční výhled čistého zisku na 13 – 14 miliard ČEZ už hlídá kotle pro 10 000 zákazníků, každý měsíc přibývá další tisíc ČEZ: INVEN CAPITAL je největším investorem v tado°, lídrovi chytrých termostatů ČEZ: Kabelový kanál teplárny zachvátil cvičný požár

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva