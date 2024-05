Islamizace EU! Varování z roku 2015, vše se naplňuje, hrozí se publicista a politik

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Jednu totalitu jsme se zvoněním klíčů zdárně opustili a do další, jen trochu jiné, ale o to záludnější, míříme,“ tak slovy své stranické kolegyně Zuzany Majerové hodnotí dvacet let od vstupu ČR do EU místopředseda Trikolory Petr Štěpánek. „Unijní mocipáni a jejich mediální podržtašky mají evidentně stažené zadky, a tak kopou,“ dodává s blížícími se volbami do Evropského parlamentu. Nešetřil naši vládu ani šéfa BIS a vrátil se i k „případu Vrbětice“. Dostal se i k tomu, co se nedávno odehrálo v Hamburku a řekl také, co si myslí o „migračním paktu“.

reklama

Připomínáme si dvacet let od vstupu do EU. Jak těch dvacet let hodnotíte Vy?

Vidím to stejně jako moje politická „ségra“ Zuzka Majerová: Už 20 let žijeme jako v pohádce. Bohužel v pohádce O císařových nových šatech. Zatímco Evropská unie v roli císaře se naparuje, jak je skvělá a jak jí to sluší, občané žijící v realitě vidí, že císař má holou zadnici a že ke chlubení nic není. Ale ze všeho nejhorší je trend. S celou slavnou Evropskou unií se pohybujeme od deseti k pěti. Míříme do černého tunelu militarizace, cenzury, zeleného šílenství, progresivistických fantasmagorií, hospodářského úpadku, fízlování a zneužívání tajných služeb, policie, justice i médií. Už zase platí to kdysi bolševické, kdo nejde s námi, jde proti nám. A ani ty sociální sítě už nejsou, co bývaly. I do nich už Velký bruselský bratr strčil svůj totalitní nos. Pište si, co chcete, my to k lidem stejně nepustíme. Jednu totalitu jsme se zvoněním klíčů zdárně opustili a do další, jen trochu jiné, ale o to záludnější, míříme. Má modrou vlajku se žlutými hvězdami, která vlajkou není, má hymnu, která hymnou není, má ústavu, která ústavou není, a má vládu, která vládou není, ale o to větší moc si uzurpuje. A je to čím dál horší. Není ona ta Evropská unie vlastně fejk?

Domníváte se, že by mohly výsledky voleb do Evropského parlamentu nějak výrazněji ovlivnit směřování EU? A co by podle Vás bylo potřeba nejvíce změnit?

Ano, mohly. Aspoň trochu. Je za pět minut dvanáct. Vlastenecké a národní politické síly všude nabírají na síle a koalice SPD a Trikolory je součástí této vlny. Však proto jsme také svědky fabrikování nejrůznějších kauz, které mají strany a politiky této vlny diskreditovat. Naše BISka v tom jede taky. Unijní mocipáni a jejich mediální podržtašky mají evidentně stažené zadky, a tak kopou. Jako ta dodělávající kobyla.

Psali jsme: „Omlouvám se všem, že jsem Vás volil.“ Slavný profesor si „odplivl“ nad Fialou Pozdvižení na síti. VIDEO: Muslimové slaví volební úspěchy v britských volbách Poplach v Německu: Zlámané kosti, bezvědomí... Lídr kandidátky SPD brutálně zbit. A nejen on „Jourová v Bruselu prováděla strašné věci.“ Jan Zahradil končí. A řekl vše

Na svém facebookovém profilu jste se vyjádřil k případu, kdy, jak informovaly například novinky.cz, „pětaosmdesátiletou Rusku nepustili z pražského letiště do Mariánských lázní“. V textu se mimo jiné píše, že žena už přes dvacet let žije v Londýně… Můžete to okomentovat i pro naše čtenáře?

Naši pseudohumanističtí lepšolidé a jejich politici mají neustále plnou hubu boje proti předsudečné nenávisti, ale sami ji dnes a denně provozují. Co je tohle jiného? Ať se na mě nikdo nezlobí, ale takhle opravdu mohou rozhodovat pouze naprostá politická a justiční hovada. Jednou nevpustíme holky, co hrajou tenis, podruhé kulturní barbar Pospíšil z TOP 09 znemožní koncert světové operní divy a teď pro změnu tohle. To vše jen proto, že se ti lidé někde narodili. Je bezmeznou vinou nás občanů, že jsme dopustili, že něco takového, jako jsou tihle agresivní nenávistníci, tu vládne a rozhoduje.

Velmi „stručně“ jste se vyjádřil i k případu „Vrbětice“. Kriminalisté prý případy výbuchů muničních skladů, ke kterým došlo v roce 2014, odložili. Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu byla za tragédií ruská vojenská rozvědka. Co si o tom celém případu myslíte?

Anketa Máme vůči Rusku cítit vděčnost za osvobození od německého nacismu? Máme 97% Nemáme 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14788 lidí

„Kdybychom žili v normální zemi a měli normální vládu, vláda by ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) gen. Michala Koudelku neprodleně odvolala, neboť zneužívá svoji funkci a je pro naši zemi bezpečnostním rizikem,“ napsal jste také na Facebooku. Můžete to prosím i pro PL rozebrat? Co generálu Koudelkovi zazlíváte?

Milovník špionážních románů Koudelka si pozici šéfa zpravodajské služby plete s rolí politického aktivisty. Namísto, aby se vyskytoval spíše v zákulisí, rád se vyhřívá ve světlech reflektorů před televizními kamerami, což je přesný opak toho, jak by měl skutečný zpravodajský profesionál působit. Ale to je Koudelkův nejmenší problém. Koudelka je především osobně odpovědný za fabrikování zpravodajských kompromitačních her, které mají před evropskými volbami diskreditovat a poškodit některé politiky, naše i zahraniční, čehož součástí jsou řízené úniky zpravodajských (dez)informací do vybraných médií. Odhalení Deníku TO jsou v tomto smyslu zdrcující. Každému doporučuji vyhledat a přečíst. Koudelka je rovněž odpovědný za dodnes nevysvětlené a nedořešené kauzy „ricin“ a „Vrbětice“, které na dlouhá léta dopředu poškodily naše vztahy se světovou velmocí, na které stále jsme ekonomicky a surovinově závislí. V době nemoci prezidenta Miloše Zemana se rovněž spolupodílel na hanebném pokusu o jeho odstranění z funkce.

V čím zájmu to vše Koudelka činil, se můžeme pouze dohadovat, ale tak těžké to zase není. Že posléze obdržel vyznamenání od ředitele CIA, je pouze v řádu věcí. Šéf české zpravodajské služby má ale na prvním místě sloužit zájmům své vlastní země, nikoli posluhovat cizí velmoci. Jenže my nemáme normální vládu. Tahle vládní garnitura v tom naopak jede spolu s Koudelkou. Michal Koudelka i politici vládní koalice by ale neměli zapomínat, že nic netrvá věčně a že dříve či později přijde čas, kdy se za své pokleslé skutky budou zodpovídat.

Psali jsme: Fiala to musí říct první... Úniky z tajných služeb vybraným novinářkám? „Kauza“ Bystroň. Generál varuje My víme, jak to bylo. Foldyna vynáší věc ohledně BIS „Krok k zavlečení ČR do války na Ukrajině.“ Znepokojení nad návštěvou Fialy a Koudelky v CIA „To jste neměli vědět.“ Fiala v centrále CIA. Toto vyplavalo z minulosti

Podívejme se i do Německa. V Hamburku se v minulých dnech konala demonstrace radikálních muslimů, kteří vyzývali k nastolení chalífátu, tedy náboženské vlády islámu. Co na to říci? Jak celkově komentovat situaci v Německu v tomto směru?

Zatímco naše vládní věrchuška bujaře oslavuje našich 20 let v Evropské unii, přemýšlející občané se zděšením sledují, jakou civilizační sebevraždu země sdružené v EU páchají. Islamizace západoevropských zemí je zřejmě již za možným bodem obratu, a co bude následovat, asi nejlépe popsal francouzský spisovatel Michel Houellebecq ve svém románu Podvolení. Postkomunistické země, včetně České republiky, možná ještě nějakou šanci mají, ale pokud dovolíme, aby tu rozhodovali všehoschopní politici typu Víta Rakušana či Petra Fialy, i my o tu šanci brzy přijdeme.

Psali jsme: Ani Hitler si to nedovolil. Ochranný artefakt naší země vyvezen do Německa. Katolík drtí Pavla. V neděli akce „Chalífát, konečné řešení pro Evropany.“ Proč veřejnoprávní TV opět zamlčela? Analytik na nohou Volební plakáty v arabštině. V Německu. Útok a velký povyk „Vítku, to nebylo dobrý.“ Rakušan před spaním pořádně uklouznul

Když jsme u toho, velmi diskutovaný je takzvaný migrační pakt. Jak Vy ho vnímáte?

Přesně o tom mluvím. V roce 2015 jsem se spíše shodou okolností, než že by to bylo vyloženě moje téma, nachomýtl u nadějných okamžiků Bloku proti islámu. Vše, před čím jsme varovali, se naplňuje. Já už tehdy upozorňoval na negativní roli médií, která na téma islamizace a evropské civilizační sebevraždy neumožňují svobodou nepředpojatou debatu a každého, kdo je k nelegální masové migraci kritický, šmahem označí za xenofoba. Co se od té doby změnilo? Přesun nekompatibilního obyvatelstva z problematických zemí do EU pokračuje, vnější hranice EU nikdo nebrání, vnitřní neexistují, návratová politika nefunguje, jediným smyslem migračního paktu je distribuovat migranty i do zemí, které nejsou v první linii. Vše běží podle osvědčeného unijního scénáře. Problematická věc, v tomto případě kvóty, které původně neprošly, se kosmeticky upraví, celé se to nazve jinak a pak se to na sílu protlačí. Věřit, že budou existovat nějaké výjimky, může jen dokonalý trouba.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE