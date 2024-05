Drogy, impotence... Josef Skála se neudržel. Srazil Novotného i přizvukující Nerudovou

reklama

Úvodem Josef Skála konstatoval, že se domníval, že starosta Novotný, proslulý svými urážlivými a vulgárními komentáři, hlouběji klesnou nemůže. Přiznal, že se mýlil. Hned si také položil otázku, proč se tak šéf řeporyjské radnice chová. „Po otci, který byl správný chlap, se asi snaží také pasovat do role umělce. Ale když se porovná s Felixem Slováčkem, tam se rýsuje zřetelný komplex méněcennosti a dost možná se pokouší takto léčit,“ nabídl Skála svou odpověď.

Stejně tak uvažoval, proč Novotný při kritice šéfky KSČM Kateřiny Konečné sáhl k vulgárnímu označení „pí*a“. „On tam používá v útocích na Kateřinu Konečnou vulgárního pojmu pro označení ženského genitálu, ale to my chlapi normálně neděláme. Kladu si otázku, zda to nesouvisí s nějakou poruchou erektivních funkcí, či jiným druhem impotence. Je-li pravdou, že pan Novotný je velmi drogově závislý, což mnozí tvrdí, pak bych si dovedl představit spojitost,“ uvažoval před kamerou s vážnou tváří.

A pokud jde o kauzu samotnou, Skála si nedokáže představit větší muka, která může prožívat rodič, jehož dítě je v ohrožení života. „A pokud se někdo zachová jako postava z Řeporyjí, tak toto je drobnohled na dno žumpy. Veškerá morálka zde spáchala sebevraždu,“ nebral si servítky.

Co ho ale velmi překvapilo, bylo mlčení umělců, a to předně těch, kteří podle Skály jindy rádi moralizují ostatní. A znovu uvažuje, proč tomu tak je. Mají sympatie k tomu, co říká Novotný, nebo se bojí o své role v divadlech a filmech, že raději mlčí? Vyjádření postrádal od prezidenta Petra Pavla.

Jako vynucenou reakci pak označil to, co na sociálních sítích k věci napsala neúspěšná prezidentská kandidátka a nyní kandidátka do Evropského parlamentu Danuše Nerudová. „Paní Konečná, s Pavlem Novotným se na řadě věcí neshodnu, na jedné však určitě ano, že komunisté jsou košťata a zločinci,“ přidala se Nerudová do vlákna k Novotného vulgárnímu příspěvku.

Zde se Skála jasně postavil proti Nerudové a poslal jí přes kameru vzkaz: „Ta madam má profesorskou hodnost. A já ji vyzývám, ať jde se mnou do kterékoliv televize a já si to s ní rozdám. A uvidíme, kdo je větší zločinec. Zda my, nebo lidé jejího kréda. A doporučuji, ať si vezme s sebou ručník a raději ho hodí předem, aby to nebylo KO.“ Za sebe pak vyjádřil kritický postoj k „tomu, co se jménem komunistů nemělo stát“.

