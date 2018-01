ČEZ prodlužuje otevírací dobu na zákaznických centrech po celé republice

„Máme tři hesla: férovost, inovativnost a prozákaznickost, podle kterých postupujeme i v praxi a v každé z těchto oblastí neustále zavádíme novinky a vylepšení,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. „Přestože se postupně zvyšuje počet vyřízených požadavků přes internet, máme stále velký počet zákazníků, kteří preferují osobní kontakt. Proto jsme se rozhodli prodloužit otevírací dobu v našich zákaznických centrech.“

Zákaznická centra, jejichž pobočková síť je mezi energetikami nejrozsáhlejší, jsou pro návštěvníky k dispozici ráno už od osmi hodin a ČEZ nyní prodlužuje jejich provoz v odpoledních hodinách.

„Chceme zvýšit spokojenost našich zákazníků. Nenabíráme kvůli prodloužení otevírací doby nové pracovníky, dosáhneme toho kroky, které posílí efektivitu naší práce,“ říká Michal Kovařík, ředitel pro prodej a obsluhu v ČEZ Prodej.

Zákaznická centra ČEZ také postupně procházejí úpravami designu i uspořádání, aby se v nich zákazníci cítili co nejpříjemněji a co nejlépe se v nich orientovali. Některá centra se také přesunují na atraktivnější adresy. Dalším prozákaznickým krokem poslední doby je spuštění bezplatné linky ČEZ Prodej 800 810 820 (více ZDE), která je k dispozici každý den od 7:00 do 20:00.

Otevírací doba poboček, které se nacházejí v obchodních centrech, se nemění a shoduje se s otevírací dobou těchto center. Jedná se o OC Futurum v Hradci Králové, OC Chomutovka v Chomutově a OC Forum v Liberci.

Seznam všech zákaznických center a poboček smluvních partnerů naleznete zde.

Nová otevírací doba zákaznických center ČEZ:

Praha, Karlovy Vary, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň:

Po – Čt: 8:00 – 18:00

Pá: 8:00 – 17:00

Česká Lípa, Česká Třebová, Děčín, Frýdek-Místek, Hradec Králové (Riegrovo náměstí), Cheb, Karviná, Kladno, Kolín, Liberec (Mrštíkova 444), Mladá Boleslav, Nový Jičín, Opava, Šumperk, Teplice, Trutnov a Ústí nad Labem:

Po – Čt: 8:00 – 17:00

Pá: 8:00 – 16:00

autor: Tisková zpráva