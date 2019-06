ČOI: Mladiství bez potíží koupili i tvrdý alkohol na severu Čech

Za účasti přizvaných figurantů mladších 18 let prověřili inspektoři ČOI z Ústeckého kraje restaurace, disko klub, obchodní řetězec, ale také internetový obchod s alkoholickými nápoji. Kontroly probíhaly ve městech Litoměřice, Jirkov a Most a probíhaly jak během dne, tak i ve večerních hodinách. Bez ověření věku a bez doprovodu osoby starší 18 let byl figurantům v 5 případech prodán nebo podán alkoholický nápoj (rum 38%, víno v lahvi i rozlévané, točené pivo). V jednom případě byl dokonce figurantům v restauraci podán alkohol nezletilou osobou (16 let).

Zjištění, které nasvědčuje porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, bude s kontrolovanými subjekty řešeno ve správním řízení. Za porušení zákona hrozí pokuta až do výše 5 milionů korun.

Stručný přehled:

Most – obchodní řetězec – prodal tvrdý alkohol osobě (16) mladší 18 let (rum)

Most – výdejna internetového prodejce – prodal tvrdý alkohol osobě (16) mladší 18 let (rum a Merlot)

Most – restaurace – neprodal alkohol osobě mladší 18 let

Most – restaurace – prodal alkohol osobě (16) mladší 18 let (víno a pivo)

Litoměřice – restaurace – osoba mladší 18 let (16) prodala alkohol osobě (16) mladší 18 let (víno a pivo)

Jirkov – restaurace – prodal alkohol osobě (16) mladší 18 let (víno a pivo)

Jirkov – disko klub – neprodal alkohol osobě mladší 18 let

autor: Tisková zpráva