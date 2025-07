Kdo vyhrál v ČT? Dohodnutá remíza, vysvětluje Petrov

V minulém rozhovoru jsme rozebírali průběh volby nového ředitele ČT. Co tedy říkáte na výsledek? Co od televize pod vedením Hynka Chudárka očekávat? A překvapil vás vstřícný krok Milana Fridricha?

Je to dohodnutá remíza. Hynek Chudárek se postará o ekonomiku a Milan Fridrich o program. Vítězem je ale Milan Fridrich. Když padne Chudárek, Fridrich v ČT zůstane. Chudárek je GŘ a jako takový bude odpovídat i za zpovykané zaměstnance ve zpravodajství, kteří si myslí, že občané jim „musejí“ dávat peníze, aniž by měli co mluvit do toho, co s nimi udělají. Zaměstnanci zpravodajství a publicistiky ČT mají dojem, že stačí, když mají hvězdné nebe nad hlavou, mravní zákon v sobě a pevné zaměstnání. V tomhle to má Milan Fridrich jednodušší. S umělci se dohodne. Slyšel jsem jeho „grilování“ radními, je brilantní rétor a ví, co chce i co by bylo pro ČT dobré. Je jen otázka, jestli to bude umět také prosadit v praxi.

Poměrně velký zmatek a nevoli mnoha lidí vyvolalo nařízení, že se musí v souvislosti s koncesionářskými poplatky hlásit i živnostníci, kteří ale podle počtu zaměstnanců poplatky platit nemusí. Co k tomu říci?

Máme plus minus tři měsíce do voleb. Jak vnímáte atmosféru mezi lidmi v ČR? A jaké téma nakonec podle vás výsledky voleb nejvíce ovlivní?

Podle posledních průzkumů bitcoinová aféra by na volební výsledky mít vliv neměla. Příliš na průzkumy nedám, jsem přesvědčen, že jsou karty už rozdané. Tradiční pravice v ČR umřela, na scéně je liberální levice bruselských asistentů v podobě SPOLU a STAN. A tradiční levice v podobě ANO, SPD a STAČILO!. Ti, myslím si, se do sněmovny dostanou. Snad jen Motoristi usilují o nějakou podobu pravicové politiky, ale je otázka, jestli přelezou pět procent.

Velká diskuse se vede kolem emisních povolenek pro domácnosti. Pokud se nepodaří nějaká zásadní změna, jak toto podle vás české domácnosti zvládnou?

To bude hlavní téma nové vlády. Bude to pro mnoho lidí likvidační a ostatní výrazně zchudnou. Jde o to, jestli se dokáže nová vláda vzbouřit a čelit následkům ve formě sankcí, pokut EU, dehonestaci levicově liberálních médií v čele probruselské České televize a rozhlasu. Pokud vyhraje SPOLU a STAN, tvrdě proti povolenkám nepůjdou a omezí se na „korektní“, impotentní protesty, kterým budou říkat „vyjednávání“. O Babišové vládě mám pochybnosti, jak moc se bude chtít vzepřít. Přece jen má Andrej Babiš s EU spojených mnoho svých zájmů.

Kolem některých politiků to krátce před volbami „vře“. Vrchní soud zrušil osvobozující rozsudek nad A. Babišem v kauze Čapí hnízdo. Do médií se také dostala zpráva, že Filip Turek čelí trestnímu oznámení, které na něj podala na konci minulého roku jeho expřítelkyně. Ta ho viní ze znásilnění a dalšího násilí, ke kterému mělo docházet před patnácti až dvaceti let. Turek tato obvinění rozhodně popírá. Co na obě ty kauzy říci? Měli by Andrej Babiš a Filip Turek stáhnout svou kandidaturu do blížících se voleb, jak z některých míst zaznívá? A mohou, podle vás, tyto dvě kauzy ovlivnit nějak víc výsledky voleb?

Já už jsem si zvykl. Už jsem na tyhle kauzy imunní. Nevím, kolik občanů je bere vážně. Stejně tak bitcoinovou kauzu, Dozimetr nebo Fialovu kampeličku. Myslím, že jsou občané rezistentní. Respektive ti starší. Těm mladším nerozumím, řekl bych, že jsou jim tyhle kauzy jedno, ti chtějí méně pracovat, mít vlastní bydlení, drahé večeře, chtějí cestovat, dávat pět procent na zbrojení, zachránit Ukrajinu, porazit Rusko, ochránit lidi v Gaze a pohnat před soud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. A také odvolat Trumpa a nahradit ho kýmkoliv z demokratů. Což si tak zhruba spojují se SPOLU. Já to vnímám tak, že si mnoho těchto požadavků protiřečí a jsou dokonce v přímém protikladu. Kdo namítne, že ne všichni jsou stejní, to právě uvidíme ve volbách.

A Piráti?

Kdo volí Piráty, volí progresivní woke levici ve zvláštní kombinaci s jedním ze svých volebních lídrů Vladimírem Votápkem, který jako komunista a učitel marxismu-leninismu reprezentuje ryzí normalizační kariérní oportunismus. Stejně jako předseda základní organizace KSČ, který sedí na Hradě. Čím více mluví o hodnotách, tím se více smysl pro jakékoliv etické standardy ztrácí a tyto pojmy se stávají pouhými klišé bez obsahu.

Doslova poprask v některých stranách vyvolala informace o možné spolupráci STAČILO! a SOCDEM. Tedy hlavně poprask u některých členů SOCDEM, kteří kvůli tomu dokonce prý i po dlouhých letech chtějí odejít ze strany. Chápete jejich pohnutky? A jak tuto možnou spolupráci vidíte? Někteří mluví o sebevraždě sociální demokracie, zazněl ale také názor, že je to poslední pokus vrátit SOCDEM do hry...

Myslím, že slučování tradiční levice je správná tendence. Na spolupráci STAČILO! a SOCDEM mě nejvíc zaujalo, že ze sociální demokracie odcházejí lidé, kteří dovedli sociální demokracii tam, kde teď je a o kterých jsem nevěděl, že v ní pořád ještě jsou.