ČPZP nově přispívá na odvykání kouřen

„Na preventivní programy jsme vyčlenili rekordní částku 214 milionů korun. To je o šest milionů korun více, než byl plán pro rok 2017. Zatraktivnili jsme například příspěvky pro klienty, kteří dlouhodobě a rádi sportují, příspěvek pro prvodárce krve a plazmy jsme dokonce zdvojnásobili. Z programů zaměřených na prevenci závažných onemocnění a na zdravý způsob života si tak určitě vybere každý náš pojištěnec,“ doplnila tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

ČPZP, třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi, vychází vstříc i těm svým klientům, kteří by rádi skoncovali se svou závislostí na nikotinu. Kuřákům a kuřačkám starším 19 let proto pojišťovna nově přispěje na přípravky a léky proti kouření, a to částkou až 1000 korun ročně.

Další novinka je určena mladším skupinám pojištěnců. Děti a mládež do 18 let mohou čerpat až 300 korun na prevenci obezity a v případě, že oba rodiče jsou pojištěnci ČPZP, lze využít i stejně vysoký příspěvek na ochrannou přilbu. Pojištěnci od 19 let nově najdou u České průmyslové zdravotní pojišťovny příspěvek na prevenci zhoršení diabetes ve výši 500 korun. Senioři od 65 let nyní mohou čerpat dvousetkorunový příspěvek na doplňky stravy.

U některých oblíbených preventivních programů se ČPZP rozhodla navýšit příspěvek. U programu Pravidelný pohyb tak lze čerpat 700 korun namísto dřívější pětistovky, stačí doložit doklad o zakoupení permanentky na cvičení v hodnotě nejméně 1 500 korun. Příspěvky na očkování u dospělých pojištěnců se zvýšily o tři stovky na celou tisícikorunu a navýšení se dotklo i nových dárců krve a plazmy, kteří mohou čerpat 1000 korun, což je dvojnásobná částka než dosud.

„V nabídce ČPZP samozřejmě zůstávají oblíbené příspěvky pro těhotné ženy a matky po porodu, které mohou na Manažerku mateřství, na cvičení po porodu a na cvičení pro děti ve věku 0 až 2 roky získat u ČPZP částku až 3000 korun. Pokračuje rovněž program Organizované plavecké kurzy pro děti ve věku 0 až 8 let včetně s příspěvkem až 1000 korun,“ dodala mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová. Podrobný přehled preventivních programů je na webových stránkách pojišťovny, www.cpzp.cz.

Příspěvky mohou čerpat stávající pojištěnci i ti, kteří se k ČPZP zaregistrují online na https://www.cpzp/registrace/ nebo osobně na kterékoli ze 111 poboček České průmyslové zdravotní pojišťovny do konce března. Klienty ČPZP se totiž stanou od 1. července.

Psali jsme: ČPZP v roce 2018 vynaloží na zdravotní služby klientů 30,6 miliardy korun, o 2,1 miliardy více než letos ČPZP vrací přeplatky. Za 3. čtvrtletí dostanou klienti 2,7 milionu korun ČPZP: Spotřeba antibiotik roste, ukazují čísla z pojišťovny Česká průmyslová zdravotní pojišťovna drahou léčbu matce dvou dětí zaplatí



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva