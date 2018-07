ČT sází na výrazné dokumenty. Na podzim nabídne pohled na Krym, třicetiletou válku i Dana Bártu mezi zvířaty

„Jen v loňském roce jsme odvysílali přes pět a půl tisíce hodin dokumentárních pořadů, natočili desítky nových projektů a umožnili vznik devětadvaceti dokumentárních filmů, které posléze mohli vidět i diváci v kinech nebo na prestižních evropských festivalech. Dokument je pro nás stěžejní žánr, stejně jako je Česká televize, hlavní producent i koproducent českých dokumentů, stěžejním partnerem pro české tvůrce. Nové pořady, které jsme připravili pro podzimní vysílání, ukazují, jaký tematický i žánrový rozptyl na tomto poli máme,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

V dokumentech se tvůrci zaměřili jak na aktuální dění tak na historická témata. Dva snímky připomenou výročí čtyři sta let od třicetileté války. Česká televize se zapojila do evropského projektu, který si klade za cíl z různých úhlů připomenout jeden z nejkrvavějších konfliktů vůbec – sérií docudramat Železný věk, i koprodukce s televizními stanicemi z Belgie, Německa, Francie, Polska a Švédska v dokumentu Vyjednavači vestfálského míru. Film Boleslav První ukáže jednoho z nejzápornějších hrdinů naší historie v jiném světle.

Na obrazovkách se také objeví pokračování cyklu Dovolená ve starých časech, který získal prestižní cenu EBU na Eurovision Creative Forum. Tentokrát v Dovolené v éře páry aktéři na vlastní kůži zažijí dobu vrcholící průmyslové revoluce u nás, včetně jejich politických a sociálních dopadů. „Éra páry je velmi tvrdá. Naši protagonisté stráví dlouhý čas obklopeni jen železem a stroji. Nemohou z toho místa odejít. Přesně tak jako pracující v dělnických koloniích koncem devatenáctého století. K tomu budou velmi těžce pracovat a mít k dispozici pouze dobovou stravu. Bude to pro ně nesmírně náročné,“ popisuje projekt jeho autorka Zora Cejnková.

Do tropických krajin i do Česka se diváci vydají nejen s přírodopisnými filmy. Za ohroženými živočišnými druhy se vydá Dan Bárta v cyklu Češi zachraňují… „Řada českých přírodovědců se totiž významně podílí na zásadních ochranářských projektech v zahraničí, některé, často ve spolupráci s tuzemskými zoologickými zahradami, dokonce vedou a dosahují ve své práci mezinárodně oceňovaných výsledků. Naše dokumenty ukazují, co tam dělají, jak tam žijí, jaké jsou radosti, úskalí, metody, výsledky a vyhlídky jejich práce,“ vysvětluje Dan Bárta. Novinář Petr Horký sledoval pokus o znovuzrození slavné ruské automobilky Avtovaz. Režisér Jaroslav Kratochvíl se vydal na občanskou válkou zmítaný Krym. Do první bojové linie v Mosulu diváky zavede i novinářka Jana Andert.

Na obrazovky se v nových řadách vrátí i oblíbené magazíny. Pátá řada Bedekru poprvé vycestuje do Itálie, populární kuchařka Kamu vyrazí do jedné z nejnebezpečnějších zemí – do Mexika, aby poznala místní kulturu, obyvatele a jídlo. Kateřina Winterová z Herbáře představí další osobité hosty, původní suroviny i byliny pro každodenní použití. Česká televize připomene i výročí sta let od narození Miroslava Horníčka.

Psali jsme: Prvním ombudsmanem České televize se stane Čestmír Franěk Program České televize přitáhl v prvním pololetí nejvíce diváků Česká televize nabídne na podzim více vzdělávacích pořadů pro děti Česká televize: Třetí řada První republiky míří do střižny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva