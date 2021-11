ČVUT: Debata a představení knihy Dům na kolečkách – Cestou k Johnu Hejdukovi

reklama

Publikace prezentuje objekt, který stojí na nádvoří před Fakultou architektury v Praze. Vznikl na zadání děkana fakulty Ladislava Lábuse v roce 2019 v rámci design-build projektu ateliéru Seho–Světlík Ústavu navrhování II FA ČVUT na základě skic Johna Hejduka z knihy Vladivostok. Studenti Dům na kolečkách naprojektovali (více ZDE) a postavili podle vybrané skici.

John Hejduk byl významný americký pedagog a architekt s českými kořeny. Čtvrt století působil jako děkan školy architektury na Cooper Union College v New Yorku. Byl členem skupiny New York Five, jednoho z pilířů postmoderní scény. Kromě několika málo staveb realizoval sám nebo se svými spolupracovníky a studenty objekty – Masky – které balancují na pomezí architektury a sochařství.

Publikace se věnuje také myšlenkovému zázemí umělce, které bude tématem diskuze s mottem „Co mi Hejduk dal“. O historii umístění instalace před fakultou promluví Ladislav Lábus a kolegové autorky Nové budovy ČVUT, v níž Fakulta architektury sídlí, Aleny Šrámkové Lukáš Ehl a Tomáš Koumar. Online hosty večera budou dcera Johna Hejduka Renata Hejduk a jeho spolupracovníci Steven Hillyer, Kim Shkapich a James Williamson. Na svého učitele zavzpomíná architekt Jiří Boudník absolvent Cooper Union.

Knihu je možné zakoupit v školním knihkupectví na Fakultě architektury ČVUT v prodejně IKAN partner.

O knize:

Dům na kolečkách – Cestou k Johnu Hejdukovi

The Rolling House – On the Road to John Hejduk

Vydalo České vysoké učení technické, Fakulta architektury v roce 2021

Editor: Jiří Horský

Autoři textů: Jiří Boudník, David Gerstner, Jiří Horský, Ladislav Lábus a Luis Miguel Marques

Počet stran: 136 ISBN: 978-80-01-06859-5

