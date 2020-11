ČVUT: Den otevřených dveří bude online, uchazeči se dostanou i do prostor, kam by se jinak nedostali

reklama

Také si budou moci podle vlastních preferencí virtuálně projít celou fakultu. Dostanou se přitom i do prostor, kam by se naživo dostat nemohli. V tento den bude probíhat živý videochat, k dispozici zde budou stávající studenti, s nimiž si bude možné promluvit o studiu a životě na fakultě. K dispozici budou také pracovníci studijního oddělení, kteří budou zodpovídat dotazy související s přijímacím řízením a studijními povinnostmi. Pro samotnou účast na Dni otevřených dveří není nutná registrace, není potřeba si instalovat žádný speciální program. Webová aplikace STAVARNA.ONLINE je spuštěna již nyní a zájemcům nabízí možnost dostat upozornění na termín Dne otevřených dveří, aby si ho nemuseli pamatovat.

Celý program online Dne otevřených dveří se rozeběhne v pátek 27. listopadu hned ráno v 9 hodin. „Natočili jsme krátká videa pro uchazeče o studium, ve kterých jim formou rozhovorů představujeme naše bakalářské studijní programy. Uchazeče seznámíme také s podmínkami přijímacího řízení. Jsme připraveni i na situaci, kdy by kontaktní přijímací řízení nebylo z důvodu epidemie možné. Vysvětlíme, jaký by byl v takovém případě postup,“ říká prof. Zuzana Pešková, proděkanka Fakulty stavební ČVUT v Praze pro pedagogickou činnost. Rozhovory jsou předtočené, takže zájemci o studium si mohou sami vybrat, v jakou hodinu si je pustí a v jakém pořadí.

Unikátní možností je virtuální prohlídka, kdy mohou návštěvníci prostřednictvím oka kamery nahlédnout i do prostor, kam by naživo nemohli jít. „Kromě učeben jsme pro ně natočili i unikátní prostředí mnoha laboratoří, kam se jinak z důvodu bezpečnosti či omezených prostor nelze volně dostat, patří mezi ně například Podzemní laboratoř Josef nebo Laboratoř skenovací elektronové mikroskopie SEM,“ dodává prof. Karel Kabele, proděkan pro vnější vztahy Fakulty stavební ČVUT. Trasu prohlídky si každý podle toho, co ho zajímá, může zvolit sám.

Videochat poběží v Den otevřených dveří od 9 do 15 hodin. Uchazeči si jeho prostřednictvím budou moci živě popovídat se stávajícími studenty fakulty. Jednou z nich je i Eliška Morchová, studentka druhého ročníku bakalářského studia programu Stavební inženýrství. Sama k tomu uvádí: „Z vlastní zkušenosti vím, že zeptat se současného studenta na věci kolem studia hodně pomůže. Popovídat si lze i o jednotlivých předmětech, co a jak se učí, co si při studiu pohlídat nebo jak je to s ubytováním či akcemi v kampusu Dejvice.“

Web s videi bude fungovat i po Dni otevřených dveří, takže bude možné si vše kdykoli znovu přehrát. „Uchazečům ale doporučuji využít moznosti zde na sebe uvést kontakt, mají tak zaručeno, že budou od nás dostávat aktuální informace o studiu a přijímacím řízení i dál a budou tak mít vždy čerstvé informace,“ doplňuje prof. Karel Kabele.

Jako zajímavý zdroj informací pro uchazeče a širokou veřejnost se zájmem o vědu může sloužit projekt „Srdcem stavaři“. Zde se diváci a posluchači seznámí se zajímavými projekty na Fakultě stavební ČVUT a s šíří práce zdejších akademiků. Prostřednictvím poutavých videorozhovorů a podcastů se mohou dozvědět, na čem se na fakultě aktuálně pracuje.

Více informaci na www.fsv.cvut.cz.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2020/21 nabízí ČVUT svým studentům 214 akreditovaných studijních programů a z toho 84 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1604 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 432. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz

Psali jsme: ČVUT: 73 dobrovolníků z fakulty elektrotechnické pomáhá se vzdálenou výukou ČVUT: Online Den otevřených dveří ukáže reaktor a další přednosti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČEZ: ČVUT uspoří dalších 1,2 milionu ročně, největší projekt energetických úspor se rozšiřuje ČVUT v Praze dnes koupilo Galerii Jaroslava Frágnera

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.