ČVUT: Fakulta architektury pořádá cyklus přednášek November Talks 2018 - Listopadové vize

„Čtvrtý ročník přednáškového cyklu na Fakultě architektury ČVUT, podporovaný Sto-Foundation, je letos věnován čtyřem významným evropským architektům tří různých generací, které spojuje vizionářský a mezioborový přístup k tvorbě,“ vysvětluje programový záměr proděkanka pro zahraniční vztahy doc. Irena Fialová. Přednášky se budou konat vždy v pondělí od 18.30 hodin v sále Gočár, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice. Přednášky v anglickém jazyce jsou určeny studentům i veřejnosti. Vstup je zdarma.

November Talks 2018 – Visions je součástí série, kterou v Evropě již 13. rokem organizuje nadace Sto Foundation. V listopadu se koná nejen v Praze, ale také na školách architektury ve Stuttgartu, Štýrském Hradci, Miláně, Paříži a v Londýně.

Na Fakultě architektury ČVUT odstartuje přednáškový cyklus v pondělí 5. listopadu 2018 francouzský architekt Marc Barani, finalista Evropské ceny za současnou architekturu 2009 (Mies van der Rohe Award) za projekt tramvajového terminálu pro město Nice. Projekt, který začali zastupitelé Nice výběrem špatného stavebního pozemku, dokázal Marc Barani - vzděláním architekt a antropolog - restartovat tak, že našel vhodnější místo, rozpoznal jeho potenciál a navrhl řešení, které povýšilo projekt technické infrastruktury na ozdravný zásah pro dříve hendikepovanou část města. Nový terminál, včetně budovy údržby, kanceláří, parkoviště a parku se vynořil na místě, od kterého nikdo nic nečekal, mezi dálnicí a sídlištěm ze 70. let 20. století. Svým tvarem se napojil na složité komunikace, využil výhledu na moře a sousednímu sídlišti přidal chybějící veřejný prostor a služby.

Vize i realizace úspěšné slovinské kanceláře Bevk Perovic Arhitekti představí v pondělí 12. listopadu 2018 architekt Vasa J. Perović, který v současné době pracuje na několika pražských projektech a je hostujícím profesorem Fakulty architektury ČVUT, kde vede architektonický ateliér. Kancelář Bevk Perovic Arhitekti dosáhla již celosvětového renomé, je laureátem Evropské ceny za současnou architekturu pro začínající architekty (2009), Kunstpreis Berlin (2006), je několikanásobným nositelem slovinské Plečnikovy ceny za architekturu, a je vzorem českým architektonickým kancelářím, které dosud světového věhlasu nedosáhly.

O své více než 40leté architektonické a tvůrčí zkušenosti se 19. listopadu 2018 podělí významný argentinsko-katalánský architekt a malíř Mario Corea, přední odborník na zdravotnické stavby, jednu z nejnáročnějších disciplín v architektuře. Jeho kancelář Mario Corea Arquitectura, sídlící v Barceloně a v Buenos Aires, nám ukazuje, jak každý projekt, bez ohledu na měřítko, od velkých až obrovských veřejných staveb, jako jsou nemocnice a sportovní stadiony, po menší projekty fungující na lokální úrovni musí vycházet z citu pro místo, esteticky ho dotvářet, a přispívat tak k identitě města jako celku.

Listopadové vize zakončí 26. listopadu 2018 mladý francouzský architekt Grégoire Zündel, jehož ateliér AZC má v portfoliu kromě bytových, občanských a dopravních staveb také obří designové objekty. Jejich projekt fantastického skákacího mostu přes Seinu překračuje hranice oboru architektury, urbanismu a designu a výstižně odráží filosofii jeho tvůrců, kteří věří, že „nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost, je vytvořit ji“ (citát Petera Druckera).

Program přednáškového cyklu:

5. 11. 2018

Marc BARANI: Urban INFRA Structures

Nadčasová architektonická díla francouzského architekta Marca Baraniho se vyznačují precizními konstrukčními detaily a přesahem do urbanismu a krajinářské architektury. Marc Barani je finalista Evropské ceny za současnou architekturu (2009), laureát francouzské ceny Grand prix national de l’architecture (2013) a zlaté medaile Académie d’architecture (2018).

Atelier Barani, Nice, www.atelierbarani.com

12. 11. 2018

Vasa PEROVIC: Contemporary Practice – Global Practice

Projekty slovinského architekta Vasy Peroviće (a jeho partnera Matiji Bevka) mnohokrát zvítězily v mezinárodních soutěžích a jejich realizace jsou známé svou řemeslnou kvalitou a společenskou zodpovědností. Architekti jsou laureáty Evropské ceny za současnou architekturu pro začínající architekty (2009), Kunstpreis Berlin (2006), několikanásobnými nositeli slovinské Plečnikovy ceny za architekturu. V roce 2012 bylo práci ateliéru věnováno monografické číslo časopisu El Croquis 160: Bevk Perović 2004–2012 Condicionalismo. V tomto akademickém roce je Vasa Perović hostujícím profesorem Fakulty architektury ČVUT.

Bevk Perović Arhitekti, Ljubljana, www.bevkperovic.com

19. 11. 2018

Mario COREA: Day by Day. Building the City

Argentinsko-katalánský architekt Mario Corea se v průběhu své více než 40leté praxe specializoval na velké občanské stavby, které navrhuje jako pokračovatel tradice firmitas – utilitas – venustas v propojení se svou malířskou tvorbou. Svoji praxi začínal v USA v 60. letech u Josepa Lluís Serta a Paula Rudolpha a je nositelem řady významných mezinárodních cen, čestným členem AIA a laureátem Architektonické ceny XIII Bienále v Buenos Aires za mezinárodní celoživotní dílo (2011).

Mario Corea Arquitectura, Barcelona, www.mariocorea.com

26. 11. 2018

Grégoire ZÜNDEL: Fun and Serious. Taking Happiness Seriously

Francouzský architekt Grégoire Zündel (a jeho partnerka Irina Cristea) patří k nejmladší generaci architektů, které zajímá udržitelnost – rozmanitost – inovace a soulad mezi globálním a lokálním kontextem s cílem zlepšit kvalitu života lidí, napříč obory a měřítky. Architekti Zündel a Cristea jsou vítězi řady architektonických soutěží a autory publikace Time for Play. Why architecture should take happiness seriously (Actar Publishers, 2016). V současné době mají ve výstavbě čtyři stanice metra v Paříži a čtyři v Rennes a pracují na studii nové stanice do Lyonu.

AZC Atelier Zündel Cristea, Paris, www.zundelcristea.com

Portréty přednášejících

https://drive.google.com/drive/folders/1MgGpSZbqh2UXBXmtyiogSzyEcgXKHag3?usp=sharing

Ukázky projektů a realizací kanceláře Marc Barani Architecte jsou k dispozici na následujících odkazech

Tramvajový terminál v Nice, Francie, 2007

https://drive.google.com/drive/folders/1VwKKw2g01BvHBf-75Mg66qrmEFnE2P5l?usp=sharing

Parkoviště na letišti v Nice, Francie, 2012

https://drive.google.com/drive/folders/1y0tQu9DsfkIYfzW9pFR0FXYre5mft9OS?usp=sharing

Most Érica Tabarlyho, Nantes, Francie, 2011

https://drive.google.com/drive/folders/1MUgmEeQNb9ngzgkJyZqLgWux_Ydm-SkF?usp=sharing

Most Renault, Boulogne-Billancourt, Paříž, Francie, 2009

https://drive.google.com/drive/folders/1DCW-FNANJ4fFIPM0hYzhllXMT00JRbK5?usp=sharing

