ČVUT: Finální design autonomní helikoptéry Eagle.one nabídne expozice na veletrhu IDET v Brně

Vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze v reakci na nedávné útoky na londýnská letiště urychlili vývoj autonomního létajícího robota s pokročilým detekčním systémem a vystřelovací sítí určeného pro bezpečný odchyt neautorizovaných dronů. Eagle.one, jehož palubní umělá inteligence vznikala v rámci spolupráce vědců ze skupiny Multirobotických systémů Fakulty elektrotechnické ČVUT a společnosti 601 s.r.o., je na vojenském a bezpečnostním veletrhu IDET nominován do soutěže o cenu Zlatý IDET.

Fakulta elektrotechnická se zde představí s dalšími dvěma exponáty. Katedra měření zřídila v roce 1999 Laboratoř pro měření kvality přenosu řeči, audia a videa v telekomunikačních sítích, což na veletrhu ukáže prostřednictvím virtuální střelnice. Tato laboratoř pracuje především na subjektivním testování. Poskytuje nezávislou zkušební službu v souladu s příslušnými doporučeními ITU-T, ITU-R, ETSI a ANSI. Provádí jedinečné vícejazyčné, vícenárodní subjektivní testy a také provádí testy za zvláštních podmínek, např. při duševní nebo fyzické zátěži nebo řešení paralelních úkolů. Dále pak Centrum umělé inteligence vyvinulo základní stavební bloky pro autonomní navigaci robotů, kteří procházejí náročným terénem. Robot bude před zraky návštěvníků veletrhu překonávat překážky a nástrahy.

Výzkumný tým z Experimentálního centra Fakulty stavební ČVUT představí balisticky odolné mobilní bariéry, což je lehká ochranná konstrukce charakterizovaná rychlým nasazením a odolností vůči průstřelu a výbuchu, které nevyžadují žádné speciální zařízení pro manipulaci a mohou být přizpůsobeny mnoha různým podmínkám. Bariéry mohou být snadno sestavitelné do různých tvarů, aby splnily svou úlohu, jako jsou kontrolní stanoviště, opevněná místa, silniční bloky a pouliční bariéry ve městě.

Dalším exponátem bude FlexiGuard. Bezdrátový biotelemetrický systém FlexiGuard, který vznikl na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, je určen pro monitorování zdravotně fyziologických a environmentálních údajů u hasičů a dalších členů IZS, určený pro zvýšení bezpečnosti při zásahu a pro sledování a optimalizaci výcvikového procesu.

Souběžně s veletrhem IDET 2019 probíhá veletrh PYROS 2019, na kterém představí Fakulta stavební ČVUT, katedra železničních staveb, ve spolupráci s firmou STRIX Chomutov a.s. a firmou PrefaKompozity a.s. mobilní ochrannou bariéru. Mobilní ochranná bariéra BALBAR byla vyvinuta v rámci výzkumného projektu Ministerstva obchodu a průmyslu FV 10506. V rámci veletrhu proběhnou i dynamické ukázky aktivace bariéry BALBAR. Exponáty bariér a dynamické ukázky proběhnou v pavilonu F, na stánku číslo 019.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 16 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 169 studijních programů a v rámci nich 480 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil více než 4 700 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT mezi 531. – 540. místem a na 9. pozici v regionálním hodnocení pro Evropu a Asii. V rámci hodnocení pro „Civil and Structural Engineering" je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 201. – 250. místě, „Computer Science and Information Systems" na 251. – 300. místě, „Electrical and Electronic Engineering“ na 201. – 250. pozici. V oblasti „Mathematics“ na 301. – 350 místě, „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce, „Architecture/Built Environment“ na 150. – 200. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT v Praze na 256. místě. Více informací najdete ZDE.

autor: Tisková zpráva