ČVUT: Na Fakultě elektrotechnické vzniká výcviková platforma pro zdravotnické operační středisko OPERÁTOR

Tým z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze pod vedením Marka Nerudy a Lukáše Vojtěcha, vyvíjí nový počítačový systém „OPERÁTOR“, určený pro výcvik pracovníků zdravotnických operačních středisek. Vyvíjená platforma umožňuje záchranářům opakovatelné a měřitelné testování v rámci realizovaného tréninku, a to od stavu běžného provozu, až po krizové stavy či simulovaná hromadná neštěstí.

Ke vzniku projektu a jeho náplni Marek Neruda uvedl: „Projekt má zajímavou historii. V roce 2014 jsme neformálně diskutovali s odborníky na kongresu Operační řízení ve zdravotnictví jejich představy o řešení budoucnosti výcviku pracovníků zdravotnických operačních středisek, lidově řečeno záchranek. Nápady a vize byly hned na světě, psaní projektu a soutěžení o podporu následovalo. Ano, hledání zdrojů trvalo pár let. Ale dnes je pro nás slavnostní chvíle. Systém funguje, uživatelé jej kladně hodnotí, odborníci na operační řízení jsou nadšeni. A naše radost? Práce, která má opravu smysl a která zkvalitní urgentní zdravotnickou péči, čímž pomůže nám všem.“

Světovou premiéru měl tento systém během 23. ročníku mezinárodního odborného metodického zaměstnání a soutěže pro posádky zdravotnických záchranných služeb, Rallye Rejvíz 2019 (ZDE).

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci Kampusu Dejvice v Technické ulici a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 16 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 169 studijních programů a v rámci nich 480 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil více než 4 700 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT mezi 531. – 540. místem a na 9. pozici v regionálním hodnocení pro Evropu a Asii. V rámci hodnocení pro „Civil and Structural Engineering" je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 201. – 250. místě, „Computer Science and Information Systems" na 251. – 300. místě, „Electrical and Electronic Engineering“ na 201. – 250. pozici. V oblasti „Mathematics“ na 301. – 350 místě, „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce, „Architecture/Built Environment“ na 150. – 200. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT v Praze na 256. místě. Více informací najdete ZDE.

autor: Tisková zpráva