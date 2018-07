ČVUT: Návštěvníky Rock for People přivítá unikátní vstupní brána, postavená z kontejnerů na vodu

Návrh brány festivalu vzešel se soutěže, kterou uspořádala společně katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze a organizátoři festivalu Rock for People. Svoje návrhy do ní poslalo celkem 57 studentů fakulty.

První cenu si odnesla studentka druhého ročníku programu Architektura a stavitelství Barbora Markovová, která dosud nikdy na festivalu Rock for People nebyla, poprvé ho navštíví až letos, aby dohlédla na stavbu svojí brány. „Hudbu i festivaly mám moc ráda. Na soutěži mě lákala právě možnost realizace projektu, takže jsem ráda, že se to povedlo. Na pohled na lidi procházející bránou se už moc těším. Na kontejnerech na vodu jako na ,stavebním materiálu´ se mi líbila variabilita tvarových možností, které nabízejí, i to to, že jsou přizpůsobené pro ukládání na sebe. Bylo to jako skládat lego,“ popisuje Barbora Markovová. Studentka na návrhu pracovala dva týdny a počítá se v něm s mírnou variabilitou počtu barelů, takže bude jen na organizátorech, kolik jich nakonec využijí.

Úkol byl přitom pro studenty velmi obtížný, protože obvykle jako první vzniká vizuální podoba objektu a až poté se řeší konstrukční detaily. Zde museli ve většině případů postupovat obráceně. „Zadání bylo hodně náročné, protože bylo nutné skloubit předepsané parametry brány spolu s návrhem, který co nejvíce zaujme návštěvníky festivalu. Kromě nákladů na realizaci sem patřily například požadavky na čtyři vstupní koridory, jednoduchou a rychlou proveditelnost, bezpečnost, statiku, dostupnost použitých materiálů a mnohé další. Přesto studenti přišli s velmi zajímavými návrhy a překvapili šíří pohledů na jedno téma,“ říká Ing. arch. Jaroslav Daďa z Fakulty stavební ČVUT, katedry architektury, který byl odborným garantem soutěže.

Z kreativního přístupu studentů Fakulty stavební ČVUT je nadšený i Pavel Kleník z organizačního týmu festivalu Rock for People: „Byli jsme skutečně velmi mile překvapeni, s jakou zodpovědností a kreativitou se studenti zhostili zadání, a z výsledku v podobě úctyhodných 57 velmi kvalitních návrhů jsme měli velkou radost. My se nyní budeme jako festival snažit, aby výsledná vstupní brána plně odrážela veškerou energii, kterou vložili všichni studenti do jejího zrodu."

Hudební festival Rock for People se koná 4. – 6. července v Hradci Králové.

Více informací ZDE a ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 94 studijních programů a v rámci nich 575 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2018 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4500 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 101. – 150. místě, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical and Electronic Engineering“ na 201. – 250. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture/Built Environment“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 220. místě. V celkovém hodnocení university je ČVUT na 491. – 500. příčce v meziročním srovnání a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete ZDE.

Psali jsme: ČVUT: Unikátní protihluková clona pro tramvaje ČVUT přispělo k renovaci hrobu Josefa Božka na Olšanských hřbitovech ČVUT: Českou republiku bude v Dubaji reprezentovat věda, výzkum a architektura ČVUT: Studenti chystají osm expozic na festivalu kutilů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva