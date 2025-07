Zákaz osahávání! Němci našli na koupalištích plakáty. A byli v šoku

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 17377 lidí

Německá veřejnoprávní televize ARD ve zpravodajském, pořadu Tagesschau uvedla, že rodiče se teď mohou cítit o něco klidněji. Na koupalištích totiž pracují tisíce členů Německého svazu záchranářů (DLRG). A když se některé z dětí cítí ohroženo, podle televize ARD může přijít za plavčíkem či plavčicí a sdělit jim to. Může použít i kódové slovo „Tiki“. Plavčíci jsou vyškolení tak, aby věděli, co tím chce kluk či holka říct, i kdyby šel dospělý, který je obtěžuje, s nimi.



Kampaň v německém městě Büren proti sexuálnímu násilí na veřejných koupalištích ale vzápětí vzbudila kontroverzi kvůli plakátu, který vykazuje prvky protibělošského rasismu. Plakáty zobrazují výhradně bělochy jak napadají lidi tmavé barvy pleti. Kritici, například v příspěvcích na platformě X, argumentují, že takové převracení rolí nemá nikoho informovat, ale skutečné oběti ponižovat. Manuel Ostermann přidal, že politická korektnost je tím, co celou zemi posílá do propasti.



Politische Korrektheit führt dieses Land geradeaus in den Abgrund.

Herzlichen Glückwunsch, nichts begriffen und Radikalität gefördert.

Ein Armutszeugnis für ein so wichtiges Thema. pic.twitter.com/JRtQjEBwwc — Manuel Ostermann (@M_Ostermann) July 3, 2025

Lara Grewe, jedna z těch, kteří si vzali za úkol pomáhat dětem a mladým lidem, v reportáži ARD zdůraznila, že záchranáři sdružení v DLRG jsou senzitivní a vedení k tomu, aby zvládli řešit různé situace.

Na německých koupalištích nechybějí ani cedule s jasnými zákazy, které nenechávají nikoho na pochybách, že nevhodné chování a osahávání či nevhodné okukování je jednoznačně zakázáno (verboten).

Případně jiné varovné cedule s názornými obrázky, že strkat (schubsen) někoho jen tak ze srandy, pokud nestojí o vaši pozornost, v žádném případě není legrace.

Jedna z maminek na videu kolujícím po sociálních sítích zdůraznila, že rodiče své děti musí hlídat, ale jako matka dvou dětí ve věku takřka 9 a 12 let oceňuje, že je na koupalištích ještě někdo další, kdo sleduje, co se v bazénech děje.

„Děti mají právo se bezstarostně bavit.“ Těmito slovy veřejnoprávní televize ARD reportáž uzavřela.

Zdroj: síť X

