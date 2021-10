ČVUT: Ochrana soukromí v digitálním světě bude tématem konference CyberSec&AI Connected 2021

reklama

Ve dnech 4. až 5. listopadu 2021 se uskuteční třetí ročník virtuální konference CyberSec&AI Connected 2021, která se zaměří na roli umělé inteligence (AI) v oblasti soukromí internetových uživatelů. Cílem události je propojit zástupce akademické sféry a průmyslu v otázkách týkajících se ochrany soukromí v digitálním světě. Organizátory jsou softwarová společnost Avast a České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), ke kterým se letos přidalo výzkumné pracoviště Private AI Collaborative Research Institute při Technické univerzitě Darmstadt.

Rozsáhlý program představí špičkové vědce z prestižních výzkumných institucí, jako jsou ekonom a vědec v oblasti IT Alessandro Acquisti z Univerzity Carnegieho-Mellonových, počítačová vědkyně Dawn Song z Kalifornské univerzity v Berkeley či Emiliano De Cristofaro z University College London, který ve svém výzkumu zkoumá využití technologií v oblasti bezpečnosti a soukromí. Na konferenci vystoupí také experti z největších technologických firem světa včetně výzkumníků Nicholase Carliniho z Google Brain a Davida Freemana z Facebooku, zabývajícího se ochranou dat před zneužíváním. Mezi nejočekávanější body programu patří expertní panel věnovaný tomu, jak umělá inteligence ovlivní zacházení s osobními daty. Dostupnost obrovských souborů dat skrze cloudová řešení spolu s enormní výpočetní kapacitou v poslední době vedly ke značnému rozvoji v oblasti strojového učení a optimalizace. Tento pokrok však s sebou přinesl také vyšší nároky na ochranu dat a stále častější úniky citlivých osobních údajů.

Mezi panelisty jsou již zmíněný David Freeman z Facebooku, profesor Reza Shokri z Národní univerzity v Singapuru a Apostolos Malatras z Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací. Společně budou diskutovat o etickém rozměru nakládání s osobními údaji a o tom, co pro zajištění dat mohou udělat firmy, které je systematicky shromažďují. Panel bude moderovat Miroslav Umlauf, Chief Data Officer v Avastu.

Významným bodem programu je také diskuze o budoucnosti kyberbezpečnosti optikou technologického vývoje, ve které se střetnou technologičtí ředitelé firem, které oznámily plánované spojení: Michal Pěchouček, CTO Avastu a vedoucí Centra umělé inteligence na Fakultě elektrotechnické ČVUT, a Darren Shou, Head of Technology ve společnosti NortonLifeLock.

„V současné době jsme svědky překotného vývoje v tom, jakým způsobem žijeme v digitálním světě a jak se zvyšuje naše závislost na online službách. Spolu s tím se také zásadně proměňuje nebezpečí, které uživatelům internetu hrozí,” uvedl Michal Pěchouček. „Kybernetické útoky výrazně umocněné umělou inteligencí dnes spíš než na počítače cílí přímo na lidi, soukromá data a digitální identity. V debatě s Darrenem Shou z NortonLifeLock proto budu hovořit o budoucnosti kybernetické bezpečnosti pro běžné uživatele internetu a o roli technologických firem v tomto kontextu,” nastínil Michal Pěchouček téma očekávaného rozhovoru technologických ředitelů firem, které patří k největším hráčům na poli kyberbezpečnosti.

Vstupenky na konferenci jsou v prodeji za 130 EUR. Akademici mají 50% slevu a studenti se mohou konference zúčastnit zdarma. Více informací o speciálních nabídkách i programu konference je k dispozici na webu ZDE.

Video shrnující konferenci v roce 2019 najdete ZDE.

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete ZDE.

Avast (LSE: AVST - ZDE), člen indexu FTSE 100, je globální lídr v oblasti digitálního zabezpečení a ochrany soukromí se sídlem v Praze. Svým více než 435 milionům uživatelů nabízí produkty pod značkami Avast a AVG, které je chrání před hrozbami na internetu i těmi, které přibývají v prostředí Internetu věcí (IoT). Síť Avastu pro detekci hrozeb je jednou z nejpokročilejších na světě a díky technologiím strojového učení a umělé inteligence dokáže odhalovat a zastavovat útoky v reálném čase. Bezpečnostní produkty Avastu (ZDE) pro mobilní zařízení, Windows a Mac se pravidelně umisťují na předních místech žebříčků a získaly certifikace od institucí jako VB100, AV-Comparatives, AV-Test, SE Labs a dalších. Avast je členem mezinárodních uskupení jako jsou koalice Coalition Against Stalkerware, iniciativa No More Ransom nebo organizace Internet Watch Foundation. Navštivte webové stránky ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků takzvaného škálování všech výzkumných organizací dle Metodiky 2017+, které schválila na konci března 2021 Rada pro výzkum, vývoj a inovace, bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1604 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 432. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 201. – 250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě.

The Private AI Collaborative Research Institute was originally established by Intel’s University Research & Collaboration Office (URC), which then expanded the collaborative potential of the Institute by inviting Avast and Borsetta to join forces. Together, the parties issued a call for research proposals earlier this year, and selected the first nine research projects to be supported by the Private AI Collaborative Research Institute at eight universities. The Private AI Collaborative Research Institute will encourage and support fundamental research which will result in solving such real-world challenges for society, and will be dedicated to taking an ethical approach to AI development. By decentralizing AI, and moving AI analytics to the network edge, the companies aim to liberate data from silos, protect privacy and security, and maintain efficiency.

