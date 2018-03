ČVUT: Prohlášení k článkům v Lidových novinách

„Během mé pracovní návštěvy v zahraničí, kde jsem projednával budoucí spolupráci při přípravě inženýrských odborníků, došlo na ČVUT ke genderově orientovanému útoku proti vážené kolegyni, dlouholeté děkance prof. Aleně Kohoutkové.

Sděluji touto cestou, že prof. Kohoutková úspěšně vedla 8 let největší fakultu ČVUT s 620 zaměstnanci a 5 400 studenty a velmi rozsáhlou spoluprací s průmyslem. Fakultu stavební ČVUT přivedla do první stovky stavebních fakult ve světovém hodnocení. Na rozdíl od toho ČVUT pod minulým vedením propadlo ve světovém hodnocení ze 451. – 460. (2014, 2016) místa na 501. – 550. místo (2017).

Seznamuji se se situací a tuto budu následně řešit s děkanem Fakulty stavební ČVUT a kontrolním orgánem této fakulty – tedy jejím Akademickým senátem.“

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

rektor ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 94 studijních programů a v rámci nich 575 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2018 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4 500 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 101. – 150. místě, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical and Electronic Engineering“ na 201. – 250. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture/Built Environment“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 220. místě. V celkovém hodnocení university je ČVUT na 491. – 500. příčce v meziročním srovnání a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete ZDE.

Psali jsme: ČVUT: Soutěž INSPIRELI AWARDS láká mladé architekty ČVUT: Veletrh iKariéra přivítá více než 190 firem ČVUT: Na Fakultě stavební čekají už na šestistého studenta, který se zapíše do registru dárců kostní dřeně ČVUT: Známe vítěze jubilejního 25. ročníku soutěže Olověný Dušan 2018

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva