ČVUT: Středoškolačky dobývají svět IT díky letní škole

Celkem třicet mladých dívek se rozhodlo věnovat jeden prázdninový týden netradičnímu zkoumání světa IT. Již šestý ročník Letní školy IT pořádaný organizací Czechitas ve spolupráci s ČVUT v Praze proběhne od pondělí 12. do pátku 16. července 2021 přímo na Fakultě informačních technologií ČVUT. Cílem akce je ukázat středoškolačkám, že studium informatiky na vysokých školách může být pro dívky zábavné a že to není pouze svět jedniček a nul.

reklama

V rámci programu Letní školy IT dívky poznají mnoho oblastí informatiky a samy se přesvědčí, že IT není jen nudné sezení u počítače. Během týdenního programu se setkají se základy programování (IoT, CSS, JavaScript, HTML), robotikou a vektorovou grafikou. Po intenzivních čtyřech dnech vzdělávání čeká účastnice závěrečný celodenní hackathon, během kterého budou pracovat na vlastních projektech. Celá akce vyvrcholí galavečerem na Rektorátu ČVUT, kde budou účastnice prezentovat svou práci a znalosti před odbornou komisí tvořenou zástupci partnerských firem a Czechitas.

„Už dávno neplatí, že svět IT je pouze mužskou doménou. Přesto si spousta žen v tomto oboru nevěří. Proto chceme, aby dívky poznaly, že IT není jen o programování a právě naše Letní škola jim má ukázat, že IT je obor, který jim může nabídnout zajímavé uplatnění. Dívky se vůbec nemusí bát přihlásit na IT obory, i když je od toho například okolí odrazuje,” říká Tereza Nedjalková, Tech & Education Specialist.

To ostatně potvrzuje i jedna z účastnic Eliška, která dnes studuje Fakultu informačních technologií ČVUT: „Moje mamka se mě snažila přesvědčit, abych šla studovat medicínu a skoro se jí to i povedlo, ale nakonec jsem zjistila, že ta biologie by mě nebavila tolik jako informatika.”

Dívky si také vyzkouší práci v laboratořích Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, kde se potkají například s humanoidními roboty. Navštíví Laboratoř zpracování obrazu, kde se mimo jiné dozví, jak fungují termokamery. „Jsme rádi, že se Letní škola IT pro dívky koná právě na naší fakultě. I díky této akci mnoho dívek zjistí, že v IT leží jejich budoucnost, a podají si k nám přihlášku. Na Fakultě informačních technologií aktuálně studuje v průměru 15 % dívek. Mám radost, že se tyto akce pořádají, protože díky nim se dívky technického vzdělání nebojí a čím dál více si jich vybírá informatiku jako svůj studijní obor. Fakulta nabízí vzdělání i úplným začátečníkům, ze kterých se po absolvování studia stanou IT odborníci,“ říká proděkan pro vnější vztahy doc. Josef Kolář z Fakulty informačních technologií ČVUT.

Letní škola IT je koncipována jako týdenní tábor s pevným programem od 8.30 do 18.00 hodin. Hlavní program se odehrává v počítačových učebnách Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze. Večerní program je většinou určen pro exkurze ve firmách. Letošní ročník vzniká za podpory partnerů Škoda auto a.s., Nestlé, Unicorn a Huawei a je do něj přihlášeno 30 studentek středních škol. Více informací na stránce akce ZDE.

Psali jsme: ČVUT: Zahrada sdíleného vědomí získala cenu na Mezinárodním festivalu zahrad ČVUT: Rektor Vojtěch Petráček bude předsedou Asociace výzkumných univerzit ČR ČVUT: FEL s ETH Curych vyvíjí metodu na rekonstrukci rozmazaných objektů „Použitelnost: Nízká.“ Posudek diplomové práce předsedkyně topky. Posaďte se, nadechněte

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.