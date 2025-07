Zdražení 18 korun za litr benzínu, zastavme Brusel, varuje Okamura

„Kvůli Green Dealu a Fialově vládě můžou pohonné hmoty zdražit až o 18 korun za litr! Zastavme Brusel a emisní povolenky! SPD prosazuje odstoupení od Green Dealu EU, od pařížské klimatické dohody i od systému emisních povolenek,“ napsal na svém facebooku předseda opozičního hnutí SPD.

Upozornil, že bez většího zájmu médií začalo v červenci obchodování s emisními povolenkami druhého typu, které mohou mít závažné důsledky pro domácnosti: „V tomto měsíci se bez výraznějšího zájmu médií začalo obchodovat s emisními povolenkami EU druhého typu, resp. s termínovými kontrakty na ně. Tyto povolenky, jež jsou někdy označovány jako povolenky pro domácnosti, by od roku 2027 měly zatížit například pohonné hmoty či vytápění bytů,“ upřesnil.

Okamura se věnoval otázce ceny těchto povolenek a zdůraznil, že jejich cena už nyní převyšuje evropské dohody: „Cena nových povolenek, resp. termínových kontraktů na ně, se po zahájení obchodování pohybovala až nad úrovní 73 eur za tunu vypuštěného oxidu uhličitého či ekvivalentu. To je výrazně výše, než by odpovídalo dohodě EU ve výši 45 eur za tunu emisí. Jde o spekulativní zneužití těchto typů, ovšem s odborným krytím, protože za touto manipulací stojí např. tzv. odpovědní čeští ministři, jejichž sliby není možné dodržet,“ zdůraznil.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Cituje ekonoma Lukáše Kovandu, jenž upozornil na nerealistické odhady budoucí ceny povolenek: „Ekonom Lukáš Kovanda upozornil, že Univerzita v Kolíně nad Rýnem letos v dubnu publikovala studii, podle které je nerealistické očekávat cenu povolenky druhého typu pod úrovní 250 eur za tunu emisí, mají-li být plněny cíle dekarbonizačního plánu EU Fit for 55, jenž je klíčovou součástí Green Dealu EU. Ceny 250 eur za tunu emisí by povolenky druhého typu měly dle studie dosáhnout nejpozději do roku 2030.“

Závěrem shrnul, jaký konkrétní dopad by podle propočtů ekonoma mělo zavedení těchto povolenek na české občany a na ceny pohonných hmot: „V Česku by taková cena povolenky znamenala například výrazné zdražení pohonných hmot. Podle výpočtu České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu by cena povolenky druhého typu ve výši 250 eur za tunu emisí značila zvýšení ceny pohonných hmot v ČR o 3,20 Kč/l včetně DPH. Každých deset eur v ceně povolenky navíc pak cenu podle asociace zvedne o 0,71 Kč/l. Růst ceny povolenek na 250 eur za tunu emisí by pak tedy zdražil pohonné hmoty v ČR o dalších 14,60 Kč/l. Dohromady by tak cena pohonných hmot v Česku narostla během prvních let fungování povolenek druhého typu o 17,80 Kč/l,“ dodal Tomio Okamura.

Ekonomická vlastizrada a útok na obyčejné lidi

Také v pořadu s názvem Hezké české zazněla silná slova na adresu Green Dealu i současné české politiky, která ztrácí suverenitu a poklonkuje Bruselu.

Konzervativní komentátor Michal Simkanič k zelené politice EU prohlásil: „To není ekologická politika, to je ekonomická vlastizrada. Likvidace energetiky, útok na suverenitu, útok na obyčejné lidi!“

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda Svobodných Libor Vondráček k tomu dodal: „Zavírání jaderných elektráren v Německu a vnucování obnovitelných zdrojů je šílenství. A my tomu máme tleskat?“

Zazněla proto i výzva k sjednocení vlasteneckých sil. Simkanič podpořil Svobodné, SPD a Motoristy. „Je čas se spojit, ale ne za každou cenu. Ti, kteří chtějí znovu stavět na marxistických základech, do toho nepatří,“ zmínil.

Společně odmítli tvrzení, že Češi nejsou schopni rozhodovat v referendech. Simkanič zdůraznil: „To je urážka národa. Máme kolektivní inteligenci a zdravý rozum – a mnohem víc, než si o nás myslí bruselské elity.“

Psali jsme: Odbory zaútočily. Jurečkova nabídka je nadzvedla Vláda už oficiálně připravuje Česko na chudobu Zavřete uhlí a české hospodářství se zhroutí jako domino. To nelze připustit, říká Mach Zwyrtek Hamplová: Vzdáváme to dopředu? Pak se nedoplatíme