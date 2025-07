Prezident USA Donald Trump se dovolává uzavření míru. Ukrajinci prohlašují, že nikdo nechce mír více než oni, když se už čtvrtý rok brání ruské agresi. Rusko nad Ukrajinu posílá drony i rakety v počtech, jaké překvapuje i samotné Ukrajince, a zdá se, že s tím nehodlá hned tak přestat.

Ukrajinci na podobné akce reagují prací, která by se nedala zvládnout prostou lidskou silou a lopatami. Nasadili do akce malé bagry, na které uspořádali sbírky a které jsou mnohem užitečnější, než se může na první pohled zdát.

„Vím, že tohle nejsou drony ani nejnovější technologie. Ale považuji tuto pomoc za snadno dostupný cíl, který mnoho vojenských i civilních expertů přehlíží. Generálové nechápou stavbu opevnění v malém měřítku a většina vojáků ani neví, že tyto stroje existují a jsou tak výkonné, že s nimi ani civilní správy neměly nikdy zkušenosti. Nedá se to nazvat nějakou inovací,“ poznamenal voják vystupující na sociálních sítích pod jménem Conststantine, který sám na sebe prozradil, že svou zemi před ruskými agresory brání od roku 2014.

„Právě jsem telefonoval s jedním z inženýrů 92. brigády a řekl, že práci, kterou dělá, nelze dělat s žádným jiným typem rypadla. Nejenže je na svou velikost produktivní, ale je také velmi všestranný a na rozdíl od jiných strojů pracuje ve skrytých polohách. Ptal jsem se, jak dlouho by jim trvalo postavit podobná opevnění bez tohoto stroje. Řekl, že by prostě ani nezačali, s lopatami se to nedá,“ prozradil také na sociální síti X veterán.

Jedna z výhod malých bagrů tkví prý i v tom, že po sobě nezanechávají extrémně viditelné stopy, ale větší bagry by už mohly odhalit pozice obránců.

