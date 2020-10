ČVUT je druhou nejlepší českou školou v žebříčku Best Global Universities Ranking 2021

Vyšel nový žebříček amerického mediálního domu U.S. News, který srovnává kvalitu univerzit po celém světě, Best Global Universities.

reklama

Letos hodnotil činnost téměř osmnácti set vysokých škol z celého světa, přičemž do žebříčku bylo zařazeno patnáct set nejlepších. Žebříček U.S News má přitom dlouhou tradici – již posledních třicet let každoročně srovnává nejlepší americké školy a má nezanedbatelný vliv na to, jak je tamější veřejné mínění vnímá. Mediální dům před sedmi lety proto zavedl také žebříček Best Global Universities, který porovnává americké školy vůči zbytku světa. Z českých univerzit skončily nejlépe Univerzita Karlova a ČVUT v Praze.

Metodologie žebříčku klade důraz zejména na výzkumný výkon jednotlivých škol. Mezi 13 hodnocených indikátorů patří například počet vědeckých publikací a monografií, jejich citovanost a mezinárodní spolupráce. Téměř 25 % výsledného skóre ale představuje také mezinárodní a regionální reputace škol, kterou U.S News vypočítalo prostřednictvím statistik společnosti Clarivate. Žebříčku tradičně vévodí americké vysoké školy s Harvard University v čele. Až na 9. místě se umístila University of Cambridge a první kontinentální evropskou školou je ETH Zurich na 26. příčce.

Českých univerzit se do žebříčku patnácti set nejlepších světových škol probojovalo hned jedenáct. Nejlepších výsledků dosahovaly zejména v oborech, jako je matematika, fyzika, botanika a zoologie. V celkovém srovnání se na prvním místě mezi českými univerzitami umístila Univerzita Karlova, stejně jako minulý rok se i letos umístila na 210. příčce. Kromě toho získala 89. místo mezi evropskými školami. Srovnatelná je tak například s University Grenoble Alpas, švédským Royal Institute of Technology nebo rakouskou University of Vienna.

Druhou nejlepší školou v České republice je podle srovnání žebříčku České vysoké učení technické v Praze. Podařilo se mu umístit na 516. příčce v globálním srovnání a 221. příčce v evropském srovnání. Porovnatelné je tak například s německou University of Konstanz, s čínskou Nanjing University of Information Science & Technology nebo americkou University of Wisconsin-Milwaukee. Ve 38 hodnocených disciplínách se jí vzhledem ke specializaci na technické obory podařilo umístit v šesti, z nichž nejlepší je podle žebříčku ve fyzikálních oborech – v nich se umístila na 163. místě. V dalších čtyřech oborech se umístila do pětistovky nejlepších světových pracovišť.

Třetí nejlepší školou v ČR je podle žebříčku U.S. News Univerzita Palackého v Olomouci, která se umístila od ČVUT v Praze jen s malým odstupem. Podařilo se jí získat 529. místo na světě a 228. příčku v evropském srovnání. Podobné hodnocení získaly školy jako například italská University of Verona nebo japonská Kobe University.

Na čtvrtém místě se umístila brněnská Masarykova univerzita, která se s mírným odstupem od předchozích dvou škol umístila na 555. místě a na 240. místě ve srovnání evropských škol. Větší úspěch zaznamenala v hodnocení jednotlivých oborů, kde se jí podařilo skórovat v sedmi, přičemž do první dvoustovky se umístila v ekologii, botanice a zoologii.

Zbytek českých škol se umístil až v druhé polovině žebříčku. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích získala 941. místo na světě a 376. místo v Evropě. O něco horší výsledek má Česká zemědělská univerzita v Praze, která se umístila na 1030. příčce mezi světovými školami a získala 406. místo v Evropě. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze se umístila 1187. na světě a 462. v Evropě. Mendelova univerzita v Brně se umístila na 1288. místě ve světovém srovnání a těsně se vešla do první pětistovky v Evropě. Ostravská univerzita se umístila na 1339. příčce a ani jeden z jejích oborů se neobjevil ve srovnání disciplín. Jedenáctku českých škol uzavírá VŠB – Technická univerzita Ostrava, které se podařilo získat 1452. příčku.

Celý žebříček je dostupný ZDE.

Psali jsme: Novou Trojskou lávku bude nepřetržitě monitorovat Fakulta stavební ČVUT ČVUT: CoroVent získal povolení k provozu jako nouzový ventilátor pro pacienty s COVID-19 ČVUT: Letošní ročník Energetické olympiády proběhne on-line ČVUT: Dny otevřených dveří proběhnou na Fakultě architektury letos on-line ve dnech 6. až 8. listopadu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.