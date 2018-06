Celní správa: Drogový gang byl zadržen při rozsáhlém společném zásahu

Krycí název MARKO dostala realizace protidrogového oddělení Generálního ředitelství cel a jihočeských policistů. Na přípravě náročné operace pracovali především celníci již od března loňského roku. Vše probíhalo pod dozorem Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích. Cílem rozsáhlé akce bylo odhalení, nalezení a zadokumentování dostatku důkazů proti organizované skupině pachatelů. Nešlo o běžnou partu výrobců a prodejců drog, ale o sofistikovanou síť vzájemně propojených osob zabývajících se nelegální výrobou, transportem a distribucí omamných a psychotropních látek a jedů v České republice i Rakousku. Dobře organizovaný a řízený gang se skládal z občanů České republiky, zemí bývalé Jugoslávie a Rakouska.

Mnohaměsíční přípravy vyvrcholily ve čtvrtek 17. května společným zátahem celníků a policistů na Českobudějovicku, Českokrumlovsku a Liberecku. Při této realizaci byly zadrženy tři desítky podezřelých osob. Dle shromážděných informací museli celníci a policisté počítat s tím, že skupina je ozbrojená a bude se bránit zatčení. K zadržení sledovaných osob byly tedy nasazeny zásahové jednotky celní správy a policie. Obavy nebyly zbytečné!

V rámci akce bylo provedeno bezmála pět desítek domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků. Vyšetřovatelé objevili tři zavedené výrobny pervitinu a osm propracovaných a velmi sofistikovaně sestavených „indoor" pěstíren konopí, říká se jim „homebox stany".

Celkem bylo zajištěno minimálně 1,5 kg amfetaminu a metamfetaminu, dále pak 7,5 kg marihuany, 0,5 kg hašiše, také kokain a extáze. Dále byla objevena řada chemikálií potřebných pro výrobu drog. Zde se do akce zapojili i hasiči, kteří měli za úkol, vzhledem k riziku spojenému s těmito látkami, jejich bezpečnou likvidaci.

Vyšetřovatelé také nalezli a zajistili necelých 5 000 anabolik, převážně ve formě ampulí a tablet. Zasahující celníky a policisty nepřekvapila ani zajištěná finanční hotovost ve výši bezmála milionu korun.

Potvrdil se také předpoklad o nebezpečnosti skupiny, nalezeny a zajištěny byly nelegální střelné zbraně, a to včetně velmi zákeřné zbraně (tzv. střílející tužky). Dále byly zajištěny tři automobily, které skupina používala k páchání trestné činnosti.

Skupina zadržených pachatelů se zabývala i majetkovou trestnou činností, o této skutečnosti vypovídá i řada zajištěných nástrojů používaných při vloupání. Zadržení nechtěli nic ponechat náhodě, proto byli vybaveni i proti policejnímu sledování. Zajištěny byly speciální rušičky, směrové mikrofony a jiné sofistikované přístroje.

Vyšetřovatelé předběžně předpokládají či odhadují, že skupina za velmi krátký čas zhruba jednoho roku nelegálně prodala nejméně 120 kg marihuany a minimálně 4 kg pervitinu.

Po úspěšné realizaci nastoupilo kolečko obvinění a výslechů, a také návrhů na vazbu. Celkem bylo obviněno třináct osob ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, kterého se dopustily jako organizovaná skupina působící ve více státech, za což jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce trvání deseti až osmnácti let. U jedenácti osob byl podán podnět na vzetí zadržených do vazby, který byl soudci okresního soudu v Českých Budějovicích akceptován, jeden z obviněných zamířil s ohledem na své starší odsouzení rovnou do výkonu trestu.

Na závěrečné realizaci případu se podílelo přes pět stovek celníků a policistů, nasazeno bylo dvě stě zásahových vozidel. Policejní vyšetřovatele i kolegy celníky však ještě čeká mnohaměsíční vyšetřování a dokazování, nežli se celý případ dostane před soud.

