Celní správa: Operace ARNOLD - zásah proti organizovanému drogovému gangu

?Bezmála rok sledoval protidrogový útvar Generálního ředitelství cel ve spolupráci s německými celními orgány skupinu osob, zabývající se dovozem omamných a psychotropních látek z Holandska. Skupina s drogami obchodovala ve velkém rozsahu, a to ve spojení s další rozvětvenou organizovanou skupinou, působící ve více státech. Převoz drog byl realizován v důmyslně vybudovaných schránkách vozidel.

V Praze byli příslušníky protidrogového útvaru Generálního ředitelství cel, Skupiny operativního nasazení a Národní protidrogové centrály Policie České republiky zadrženi dva čeští členové této skupiny, v obcích Mořina, Bášť a v Praze pak provedeny důkladné domovní prohlídky.

Při nich bylo mimo listinných důkazů a stop nalezeno přes třináct kilogramů syntetických drog (kokain, speed, extáze, pervitin, LSD, MDMA a další), bezmála deset kilogramů marihuany, 213 ks rostliny konopí, 50g semen konopí, 375g Hašiš, 100g halucinogenních hub, 896 tablet léku Kamagra.

Oba zadržení byli následně obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle ustanovení § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c), odst. 4 písm. c) trestního zákoníku a na návrh státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze rozhodl soud o jejich vzetí do vazby. Vyšetřování je nadále vedeno policejním orgánem Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky a lze očekávat zahájení trestního stíhání u dalších osob, které se na činnosti této organizované skupiny podílely.

autor: Tisková zpráva