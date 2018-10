Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví se uskutečnilo v Brně

V první části představila náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Ministerstva zdravotnictví ČR Helena Rögnerová návrh úhradové vyhlášky na rok 2019. „Vyhláška vyšla 14.9. a už nyní je podle ní možno připravovat dohody se zdravotními pojišťovnami. Letos je změna v tom, že není preferovaný žádný ze zdravotnických sektorů,“ upozornila Rögnerová.

Dodala, že díky ekonomickému růstu je očekávaný příjem do zdravotnictví 320 miliard korun, což je o 20 miliard více než v předchozím roce. „Díky tomu je nyní, více než kdy jindy, čas na reformní kroky,“ doplnila. Přínosem pro nemocnice má být podle ní navýšení platů, zvláště pak v oblasti lůžkové páče.

Největší část setkání byla věnována elektronizaci zdravotnictví. Národní strategii elektronického zdravotnictví představili ředitel odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví ČR Martin Zeman a ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. „V nejbližších sedmi měsících chceme připravit katalog standardů pro zdravotnictví, terminologický slovník a scénáře pro jednotlivé úkony. V něm lékaři najdou, jak přistupovat k úkonům, aby bylo například jasné, za jaké situace je třeba použít elektronický podpis a kdy ne,“ popsal Zeman.

Přítomnost pracovníků zodpovědných za zavádění elektronizace a digitalizace využili přítomní lékaři k vyjasnění některých situací a k dotazům. „Například u nás po zavedení elektronických receptů mnoho ordinací skončilo – na některé úkony totiž sami lékaři nestačí a musíme si nasmlouvat specialisty na informační technologie. Stejně tak povinné hlášení statistik nám komplikuje život. Rádi bychom, aby si také ministerstvo uvědomilo, že například e-recepty jsou výhodou pro mladé, kteří s elektronikou umí zacházet, ale pro důchodce, kteří tvoří většinu našich pacientů, je často obtížné i poslat SMS, natož pracovat s e-receptem,“ upozornila praktická lékařka Renáta Novotná.

Dušek jí i ostatním lékařům slíbil, že právě povinné vyplňování dotazníků chystá ministerstvo zrušit výměnou za elektronické zdravotnictví. Upozornil ale, že aby se lékaři nahlásili do centrálního registru je v každém případě nezbytné, jinak bude celý systém nefunkční. Lékaře v tomto směru požádal o součinnost, aby se do registru zapsali do Vánoc se současně jim nabídl pomoc s problémy spojenými se zaváděním.

Celou reportáž, video a fotogalerii z akce najdete v příštím týdnu na stránkách Moravského hospodářství a Magnusregio.cz

Psali jsme: Praha uspořádala konferenci, která pomůže zlepšit péči o zdraví a dostupnost zdravotnictví Mladá Boleslav má první českou virtuální učebnu anatomie Pawlas (KSČM): Rozhodně nenecháme uživatele zdravotnických prostředků na holičkách Městská nemocnice Ostrava má nový CT přístroj

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva