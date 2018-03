Česká krajina: Milovickou rezervaci navštívili ministři životního prostředí a zemědělství

Návštěva ministrů byla součástí výjezdního zasedání české vlády do středních Čech. „Oběma členům vlády jsme představili výsledky projektu, který dokázal v krátké době a s nízkými náklady zrevitalizovat desítky hektarů bývalého vojenského prostoru, který po dvě desítky let zarůstal agresivními druhy trav a náletovými křovinami,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina. „Stejným způsobem by mohly být v budoucnu obnoveny plochy v bývalém vojenském prostoru Ralsko a na dalších místech České republiky,“ doplnil Dalibor Dostál.

O záchranu ohrožených lokalit se zajímají představitelé národních parků, chráněných krajinných oblastí, krajů i měst v různých částech země. V současnosti je nejblíže realizaci projekt v Národním parku Podyjí, kam by měla přijet dvě stáda divokých koní z anglického Exmooru ještě letos na jaře. Připravují se také projekty na Vysočině a v Libereckém kraji.

Rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice vznikla v roce 2015 na dvou pastvinách u měst Milovice a Benátky nad Jizerou. Spolu se dvěma stády divokých koní ji obývají zubři a zpětně šlechtění pratuři. Rezervace se stala prvním místem na světě, kde se vyskytují všechny tři druhy původních velkých kopytníků Evropy. I díky tomu se stala světově nejsledovanějším projektem posledních let realizovaným v České republice.

Na péči o divoké koně, zubry a pratury může přispět také veřejnost zasláním ve tvaru DMS KRAJINA 30, DMS KRAJINA 60 nebo DMS KRAJINA 90 na číslo 87 777. Cena dárcovské zprávy je 30, 60 nebo 90 korun, na projekty neziskové organizace jde 29, 59 nebo 89 Kč korun. Dárcovské SMS zastřešuje Fórum dárců. Mezi další možnosti podpory patří dárcovský portál Darujspravne.cz nebo nákup ve vybraných e-shopech prostřednictvím portálu Givt.cz.

Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporují společnosti Ekospol, Net4Gas, Pivovar Zubr, Nadační fond rodiny Orlických, JK Jewels, Semix, Megabooks CZ, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic i veřejnost. V rámci svého dobrovolnického programu projekt podpořili i studenti z Townshend International School v Hluboké nad Vltavou.

autor: Tisková zpráva