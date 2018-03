Česká obchodní inspekce: Žárovky „zdarma“ raději odmítejte

Od smlouvy na dodávku energií se dá odstoupit do 14 dnů od uzavření, nebo ji bez sankce vypovědět až do 15. dne od zahájení dodávek. Firmy pak ale „využijí“ původní „dárek zdarma“, tedy žárovky, které následně chtějí zpoplatnit (obvykle i částkou 2 000 Kč). Je to „skrytý“ poplatek za to, že si spotřebitelé smlouvu o změně dodavatele energií rozmysleli a odstoupili od ní, čímž však firmy porušují zákon, protože toto odstoupení do 15. dne od zahájení dodávek má být bez sankce a přemrštěná cena žárovek takovou sankcí v podstatě je.

„Dobrý den, ukažte mi váš účet za elektřinu,“ tak může začít nečekaná návštěva a základ budoucích potíží s žárovkami, které ani nechcete. Od obchodníka, který se Vám pak bude snažit vnutit změnu dodavatele energií a přesvědčí vás, pak nakonec ještě uslyšíte: „a tady máte ještě dárek - úsporné žárovky zdarma, jen nám to tady podepište a já půjdu.“ LED žárovky dostanete zdarma, nebo za pár korun a ani si nevšimnete, že jste při získání „dárku“ podepsali kupní smlouvu a změnu dodavatele. Součástí kupní smlouvy je však nepřiměřená sankce v případě odstoupení od smlouvy na dodávku energií a za LED žárovky je rázem nutné zaplatit a to často až 2 000 Kč.

Jakmile spotřebitel zjistí, že změna dodavatele energií je pro něj vlastně nevýhodná a chce odstoupit, firma začne upozorňovat na „kupní smlouvu na žárovky“ a často nepřiměřeně tlačit na jejich uhrazení. Doporučujeme požadovanou (extrémně vyšší) cenu za LED žárovek nehradit. Nicméně je povinností spotřebitele žárovky vrátit. Není-li již dobře možné žárovky nepoužité a nepoškozené vrátit, je spotřebitel povinen nahradit podnikateli obvyklou cenu žárovek, případně cenu, o kterou se jejich hodnota oproti ceně obvyklé snížila. Obvyklou cenou není cena určená ve smlouvě, ale cena obvyklá v prodejní síti.

Stává se však, že spotřebitelé tento postup dodrží a přesto společnost stále za žárovky žádá přemrštěnou částku, nebo dokonce hrozí načítáním penále, sankčními poplatky či exekucí. Česká obchodní inspekce přesto radí nic neplatit a doporučuje takový postup podnikatelů hlásit Energetickému regulačnímu úřadu. V případech, kdy vznikne spor o obvyklou hodnotu žárovek, které spotřebitel podnikateli nevrátil nebo je vrátil použité či poškozené, doporučujeme podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce.

Oddělení mimosoudního řešení sporů České obchodní inspekce k dané problematice vydalo i stanovisko, ve kterém uvádí, že požadavek podnikatele na úhradu zvýšené ceny LED žárovek je neoprávněný. Kupní smlouva na žárovky totiž tvoří de facto vedlejší ujednání ke smlouvě o dodávce energií, přičemž zánikem jedné smlouvy dochází automaticky k zániku smlouvy vedlejší. K obdobnému závěru došel v minulosti i Ústavní soud, na který ČOI ve svém stanovisku odkazuje.

Stanovisko je k dispozici zde. Stanovisko bylo dokonce soudně napadeno firmou, která se podobnému typu podnikání věnuje s tím, že takový „zásah“ je ze strany České obchodní inspekce protiprávní. Městský soud v Praze žalobu zamítl.

autor: Tisková zpráva