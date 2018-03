Česká pošta: Pošta v Kraslicích i letos nabízí velikonoční razítko

Letošní velikonoční razítko je používáno od 12. 3. do 29. 3. 2018 poštou v Kraslicích na Sokolovsku. V obrazu razítka je stylisticky znázorněn velikonoční beránek vykukující z poštovní obálky a jeho autorkou je Eva Hašková.

A co udělat pro to, aby vaše přání bylo opatřeno speciálním velikonočním razítkem? Na pohlednici je nutné napsat adresu toho, komu chcete přání adresovat, a nalepit poštovní známku. Přání pak vložíte do ofrankované obálky, kterou pošlete na adresu Velikonoční pošta, 358 01 Kraslice. Zaměstnanci pošty váš poheld orazítkují a odešlou adresátovi.

autor: Tisková zpráva