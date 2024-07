Česká pošta se přihlásila o poštovní licenci

Česká pošta tento formální krok učinila dnes v čase, který odkazuje na 9. října, kdy se slaví Světový den pošty. Přihlásila se tak k úkolu, který zadává stát, a to poskytovat základní poštovní služby po celém území České republiky. Rada Českého telekomunikačního úřadu vyhlásila výběrové řízení na držitele poštovní licence pro období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2029.

„Podmínky a rozsah stanovených služeb se nijak zásadně nezměnily od současného stavu. Základní služby musejí být poskytovány trvale na celém území České republiky prostřednictvím 2900 provozoven a doručovací sítě, díky které lze doručit zásilku na každou adresu. Tyto podmínky Česká pošta splňuje. Pouze ona je schopna díky poštám a čtyřem tisícům doručovatelů obsloužit celou Českou republiku bez rozdílu,“ říká Miroslav Štěpán, generální ředitel České pošty.

Předmětem výběrového řízení je uložení povinnosti poskytovat a zajišťovat na celém území České republiky určené základní služby. Rozsah stanovených služeb se zásadně nemění oproti předchozímu období, ubude pouze povinnost služby tiskovinového pytle. Určené základní služby musí být poskytovány trvale na celém území České republiky prostřednictvím sítě minimálně 2 900 provozoven a s doručením zásilky na každou adresu po celém území České republiky.

Nová poštovní licence tak bude ukládat povinnost poskytovat a zajišťovat službu dodání poštovních zásilek do 2 kg vnitrostátně pro poštovní zásilky, jejichž rozměr nepřesahuje 35,3 x 25 x 2 cm a hmotnost 1 kg, a službu dodání poštovních zásilek do 2 kg do zahraničí, službu dodání poštovního balíku do 10 kg do zahraničí, službu dodání peněžní částky poštovním poukazem, službu dodání doporučených zásilek, službu dodání cenných zásilek, službu bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby, služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České republiky ve Světové poštovní unii.

„Příprava přihlášky do tendru nebyla jednoduchá. Dnes jsme však celý fascikl o více než třinácti stech listech v tištěné podobě, tak, jak to ČTÚ požadoval, mohli předat vyhlašovateli a věřím, že licenci na následující léta v dohledné době také získáme,“ říká Miroslav Štěpán, generální ředitel České pošty.