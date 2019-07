Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: Náklady na léčbu žloutenky rostou

„V uplynulém roce jsme vynaložili na léčbu žloutenky typu A, B a C v souhrnu 124,9 milionu korun, zatímco v roce 2013 to bylo jen zhruba 36 milionů korun. Významně stouply výdaje na léčbu žloutenky typu C, která si loni vyžádala téměř 114 milionů korun. Před pěti lety na léčbu pacientů s tímto typem žloutenky stačilo 25,3 milionu korun, předloni v roce 2017 to bylo 71,5 milionu korun,“ upřesnila tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Zatímco v roce 2013 se s virovou hepatitidou léčilo 1220 pojištěnců ČPZP, v uplynulém roce to bylo 1583 pojištěnců. Z toho jen hepatitidou typu C se loni léčilo 1039 pojištěnců proti 703 v roce 2013. Velký nárůst léčených pojištěnců se žloutenkou typu C vyplývá hlavně z úhrady nových nákladných léků, které přinesly pacientům vhodnější možnost vyléčení tohoto chronického onemocnění.

Podle viru, který hepatitidu vyvolal, a podle způsobu přenosu, závažnosti a možných následků rozlišujeme základní varianty A až E. Kromě akutní infekce mohou viry způsobit chronickou hepatitidu, která může vést k cirhóze, selhání jater či rakovině jater. Nejrozšířenější jsou typy A, B a C, přičemž očkování existuje pro typy A a B.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje jako ochranu před výskytem virových hepatitid očkování a dodržování hygienických zásad. Je nutné nekonzumovat potraviny a vodu z neznámých zdrojů a vyvarovat se rizikového chování, jako je např. nitrožilní užívání drog spojené se sdílením injekčních jehel a stříkaček. Žloutenka totiž často postihuje narkomany. ČPZP poskytuje svým dospělým pojištěncům na preventivní očkování 1000 Kč. Děti se v ČR povinně očkují na typ žloutenky B od roku 2001.

Světový den hepatitidy si každoročně připomínáme 28. července, a to na počest narození profesora Barucha Blumberga, který za objev viru hepatitidy B získal Nobelovu cenu. Smyslem světového dne je zvýšit obecné povědomí o žloutence a o možnostech předcházení infekci. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) totiž v důsledku některé z hepatitid ročně zemře okolo 1,45 milionu lidí.

