Česká rozvojová agentura: V Moldavsku úspěšně pokračuje začleňování mentálně postižených osob do společnosti

V obci Badiceni na severu Moldavska proběhlo slavnostní předání obytného domku, do kterého bylo přesunuto šest osob s mentálním postižením z psychiatrického ústavu v rámci projektu Podpora začleňování osob s mentálním postižením do společnosti v Moldavsku.

Jedná se o druhou fázi projektu Podpora transformačního procesu v oblasti péče o duševně nemocné a mentálně handicapované v Moldavsku, který má umožnit osobám s mentálním postižením důstojnější podmínky života.

Slavnostního otevření se zúčastnil předseda okresu Soroca Ghenadie Munteanu, místopředseda okresu Vladimir Nicuta, ředitel psychiatrického ústavu Ion Gulica a další místní představitelé. Na akci dorazili i zástupci televizních stanic Publika TV, Moldova 1 a regionální televizní stanice z Balti, kterým velvyslanec ČR v Moldavsku Zdeněk Krejčí poskytl při této příležitosti rozhovor.

Ghenadie Munteanu ocenil realizaci projektu české rozvojové spolupráce, poukázal však na složitou sociální situaci v okresu, kdy se výdaje na sociální služby prakticky rovnají příjmům okresu. Bez podpory a dotací centrální vlády by zajištění dalších služeb a investičních aktivit okresu nebylo možné.

Projekt Podpora začleňování osob s mentálním postižením do společnosti v Moldavsku je zaměřen na zajišťování chráněného komunitního bydlení a odpovídajícího zaměstnání pro osoby s mentálním postižením a dále celkovou integraci těchto osob do společnosti. Většinová populace je nejen v Moldavsku bohužel zatížena předsudky vůči mentálně postiženým, z čehož pramení nedostatek podpory ze strany státu. Projekt si klade za cíl zajistit adekvátní materiální a personální podmínky pro čtyři nové jednotky chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a podporu jejich aktivního zapojení do komunitního života a pracovní činnosti.

Psali jsme: ČRA: ČR s pomocí programu B2B nabízí českým firmám jedinečnou možnost expandovat na rozvojové trhy Česká rozvojová agentura: ČR se připravuje na budoucí zapojení do obnovy Sýrie Česká rozvojová agentura má nového ředitele MZV: Čeští rozvojoví diplomaté diskutovali v Praze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva