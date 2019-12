Česká televize: Kila cukru, másla a čokolády. Na obrazovky míří úspěšný kulinářský formát BBC

Sledovat je budou desítky kamer, kterým neuniknou spálené sušenky ani padající dorty. Populární soutěžní formát britské veřejnoprávní BBC míří na obrazovky České televize. Pod názvem Peče celá země se poprvé představí v sobotu 4. ledna od 20 hodin na ČT1.

„Každý díl se skládá ze třech tří zadání. První je osobní výzva, ve které zadáme například mřížkový koláč a soutěžící ho upečou tak jako doma. Potom následuje technická výzva, kterou zadává porota a recept je pro účastníky překvapením. Třetím zadáním je výzva kreativní, kde chceme, aby nás ohromili a doslova se vydali do poslední krupičky cukru. Do toho všeho pečení vstupuje porota, která snažení bedlivě sleduje a hodnotí. Nakonec diváci uvidí na sto šedesát receptů,“ popisuje pořad Peče celá země kreativní producent Petr Mühl.

Na základě castingu se do soutěže probojovalo dvanáct amatérských pekařů, kteří pocházejí z různých koutů republiky a k pečení mají různý vztah. Někdo sbírá inspiraci na internetu, někdo z rodinných receptů. Někteří pečou, aby potěšili své známé, rodinu a obden zadělávají na chleba. Při natáčení spotřebovali bezmála sto kilogramů čokolády, sto čtyřicet kilogramů másla a víc než dva a půl tisíce vajec.

I když má pořad přátelskou atmosféru, kterou podtrhuje prostředí zámeckého parku, v němž se natáčí, a přesto, že moderátor Václav Kopta prohlašuje, že „krev nepoteče, maximálně tak vanilková poleva“, v každém z dílů až do závěrečného finále musí vypadnout vždy jeden ze soutěžících. „Cukrařina je profese vyžadující koncentraci, pevnou ruku, perfekcionismus, obrazotvornost, výtvarný talent a vztah k umění, protože je to estetické řemeslo. U soutěžících vyžaduji přesnost a kreativitu, ale i čistotu, nápaditost a prezentaci výrobků. Vždy jsem byla brána jako přísná, nekompromisní a pedantská, ale spravedlivá,“ upozorňuje porotkyně Mirka van Gils Slavíková, držitelka francouzského titulu Mistr cukrářského umění, která je známá i za hranicemi Česka. A to nejen díky svým dortům, které ochutnali i představitel Jamese Bonda Daniel Craig nebo držitel Nobelovy ceny Nelson Mandela.

Původní pořad vznikl v roce 2010 pod názvem The Great British Bake Off v britské BBC. Během deseti sezón získal nejen prestižní ceny, včetně vítězství v několika kategoriích Filmových cen Britské akademie BAFTA, ale i vysokou oblíbenost u diváků a měl vliv na změny tamního trhu. Což potvrzuje i britský velvyslanec v České republice Nick Archer: „Když lidé vidí, co dokážou amatéři, a nechají se inspirovat, třeba jen jediné procento diváků se rozhodne nakoupit ingredience a zkusí upéct něco, co nikdy předtím nedělali, tak to znamená významný úspěch. A když to zkusí deset procent, má to dopad na celou zemi.“

Podobný dopad by přál české verzi také druhý z porotců, někdejší šéfcukrář londýnského obchodního domu Harrods, který pekl například pro královnu Alžbětu II. nebo popovou legendu Eltona Johna. „Byl jsem u toho, když pořad v Anglii začínal, a vím přesně, jak se trh ve velmi krátkém čase změnil k nepoznání. Lidé začali nakupovat prostředky na pečení, mísy, metly a formy a začali péct doma, což vedlo k úbytku zákazníků pro majitele kaváren, cukráren, pekáren. A ti na to okamžitě zareagovali zvýšením úrovně nabízených služeb,“ vysvětluje Josef Maršálek.

