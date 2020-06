Česká televize připomene atmosféru Colours of Ostrava i karlovarského filmového svátku

reklama

V úterý 23. června od 20:55 nabídne ČT art záznam koncertů rovnou z několika hudebních scén Vítkovic. O den později vyzpovídá Marek Eben Na plovárně Kryštofa Muchu, výkonného ředitele MFF Karlovy Vary a ve středu 1. července se v sestřihu pořadu prostřídají světové hvězdy, které festival v uplynulých letech navštívily.

„Počátek července bez stresu, to jsem nezažil už pětadvacet let. Samozřejmě, že se mi bude trochu stýskat, ale ono to tak rychle uteče, že ani nebudeme vědět, že to jeden rok nebylo. Jestli ta pauza prospěla nebo ne, to zjistíme až za rok, ale mám zkušenost ze StarDance, kde děláme pauzy pravidelně, že to je spíš ku prospěchu věci. A to bude letos! Takže po klidném jaru a klidném létu mě čeká ještě klidný advent,“ konstatuje Marek Eben, o kterého ale ani tak diváci na obrazovce nepřijdou. Nejdříve do talk show Na plovárně pozve výkonného ředitele Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Kryštofa Muchu, o týden později se v sestřihu pořadu prostřídají hvězdy jako je Danny de Vito, John Malkovich nebo Terry Gilliam. Chybět nebudou ani Laura Dern a loňská držitelka Křišťálového glóbu Julianne Moore.

Herečka se objeví i v sestřihu Festivalových ozvěn, které v neděli 28. června zhodnotí loňský 54. ročník. Na něm mohli návštěvníci mimo promítaných snímků navštívit i koncert Mekyho Žbirky. A právě o tomto hudebníkovi natočil Šimon Šafránek biografický dokument. Premiéru bude mít v rámci projektu Tady Vary, do kinodistribuce se dostane vzápětí, ve čtvrtek 9. července. Vary se na obrazovky vrátí také na přelomu června a července, a to formou vybraných festivalových snímků. Včetně posledního Sorrentinova filmu Oni a Silvio, izraelské romance Cukrář, české komedie Rok ďábla nebo polského dramatu Studená válka.

Česká televize připomene i loňské Colours of Ostrava 2019. „Pokud si jen stěží dokážete představit léto bez Colours of Ostrava, nezoufejte. Na loňském ročníku jsme natočili koncerty hned na několika scénách, což vás alespoň na dálku teleportuje do Dolní oblasti Vítkovice, která vytváří tomuto festivalu neopakovatelné kulisy,“ říká kreativní producentka Kateřina Ondřejková. Mezi loňskými vystupujícími se objevil například australský zpěvák Xavier Rudd, londýnská kapela Amber Run nebo francouzské vokální seskupení San Salvador.

