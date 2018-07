České dráhy: Cestujte Českem křížem krážem s Jízdenkou na léto

Plánujete prázdninové výlety? Užijte si nejkrásnější prázdniny s Jízdenkou na léto a procestujte vlakem celou zemi. Nemusíte plánovat, nemusíte spěchat. Jízdenka na léto – týden nebo čtrnáct dní neomezeného cestování všemi našimi vlaky.

Kde a jak získat Jízdenku na léto?

u pokladní přepážky

v e-shopu

u průvodčího ve vlaku (pokud jedete ze stanice, ve které nebyla otevřená pokladna)

Jízdenka na léto nabízí

cestování vlaky Českých drah po celé republice po dobu 7 nebo 14 po sobě jdoucích dnů

bez omezení počtu najetých kilometrů

neomezený počet jízd a použitých kategorií vlaků ČD

nastoupíte a vystoupíte kdykoliv

jízdenka vázaná na osobu (může využít jen osoba uvedená na jízdence)

lze využít jen v červenci a srpnu

jízdenka pro jednoho cestujícího na všechny naše vlaky ve 2. třídě

zvýhodněná cena pro děti, držitele zákaznické aplikace na In Kartě nebo průkazu ISIC

Jízdenka na léto je vázaná na konkrétní osobu a může na ni cestovat jen osoba, jejíž jméno (nebo číslo In Karty nebo průkazu ISIC) je na jízdence uvedeno a zároveň při kontrole jízdenek průvodčímu předloží průkaz s fotografií, jménem a příjmením uvedeným na jízdence, nebo u zlevněné Jízdenky na léto předloží doklad (In Kartu nebo průkaz ISIC), jehož číslo je na jízdence uvedeno.

Pokud máte Jízdenku na léto za zvýhodněnou cenu, tak musíte při každé kontrole jízdenek předkládat i průkaz (In Kartu nebo průkaz ISIC), jehož číslo je na jízdence uvedeno.

Jízdenka na léto platí ve 2. třídě všech našich vlaků. Můžete si ale dokoupit jednorázový doplatek do 1. třídy pro úsek, kde budete cestovat 1. třídou. Tento doplatek si můžete koupit předem u pokladní přepážky nebo až u průvodčího ve vlaku. Stejně tak můžete využít Časový doplatek do 1. třídy. S Časovým doplatek do 1. třídy na In Kartě získáte Jízdenku na léto dokonce za zvýhodněnou cenu.

autor: komerční tisková zpráva