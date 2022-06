České dráhy: Den dětí na pražském Smíchově a v Lužné u Rakovníka

reklama

Centrem dění bude od 9 do 17 hodin pražské smíchovské nádraží. Návštěvníci se mohou těšit na jízdy parního vlaku v čele s lokomotivou Všudybylka, historického motoráčku Hurvínek, ale také na projížďky historickou tramvají či autobusem. Stejný den bude možné vyrazit také do ČD Muzea v Lužné u Rakovníka, kde bude přichystaný Rodinný den. Zájemci se sem svezou retro soupravou taženou motorovou lokomotivou Bardotkou.

Pražský dopravní den dětí v sobotu 4. června

Po dvouleté přestávce vyvolané pandemií koronaviru připravily České dráhy společně s Pražskou integrovanou dopravou, Správou železnic, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, DDM Praha 5 a Královstvím železnic Pražský dopravní den dětí. Jeho centrem bude v sobotu 4. června nádraží Praha-Smíchov.

Největším lákadlem budou jízdy parního vlaku v čele s lokomotivou Všudybylkou (354.195), který čtyřikrát během dne sveze cestující ze Smíchova přes hlavní nádraží do Holešovic a zpět. Odjezdy ze Smíchova budou v 9:00, 11:30, 14:00 a 16:20, zpět z Holešovic pak v 10:00, 12:15, 14:50 a 17:12. Ve vlaku bude platit zvláštní jízdné. Základní zpáteční jízdenka bude stát 180 Kč, zlevněná pro děti od 6 do 18 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P pak 90 Kč. Děti do 6 let cestují zdarma bez nároku na místo k sezení. Jízdenky jsou v prodeji ve všech pokladnách a v e-shopu Českých drah.

V obvodu stanice Praha-Smíchov budou ve zhruba půlhodinových intervalech zajištěné kyvadlové jízdy motorovým vozem M 131.105 Hurvínek. V případě většího zájmu pojede vlak častěji. Zájemci si budou moci vyzkoušet také jízdu na pákové drezíně spolku Železnice Česká Sibiř.

Moderní vozidla budou zastoupená motorovou jednotkou Stadler RS1. Ta pojede během soboty sedmkrát ze Smíchova přes Hlubočepy a Holyni do Řeporyjí a zpět. Odjezdy z Prahy-Smíchova budou v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00, zpět z Řeporyjí pak v 9:28, 10:29, 11:29, 13:28, 14:29, 15:28 a 16:29. V těchto vlacích bude platit tarif ČD, Pražské integrované dopravy a OneTicket.

Návštěvníci akce si dále budou moci na smíchovském nádraží prohlédnout výstavu železničních kolejových vozidel a modelové kolejiště. Připravený bude také doprovodný kulturní program DDM Prahy 5 (pohádky, hudební a taneční vystoupení). Chybět nebudou výtvarné dílničky pro děti, ukázky práce uměleckého kováře, skákací hrad, maskot Elfík, prezentace partnerů akce, stánky s občerstvením a prodejem upomínkových předmětů nejen se železniční tématikou.

Zajímavý program bude přichystán také pro obdivovatele městské hromadné dopravy. Mezi Smíchovským nádražím a Sídlištěm Řepy pojede historická tramvaj s vlečným vozem a také vyhlídkový vůz T3 „Měsíček“. Království železnic na Andělu spojí s centrem oslav na vlakovém nádraží okružní historická autobusová linka. Dopravní podnik hlavního města Prahy pak vypraví historické soupravy metra mezi Smíchovským nádražím a depem Zličín a v samotném depu metra na Zličíně bude od 10 do 16 hod. pořádat den otevřených dveří s výstavou dopravní techniky a bohatým programem pro celou rodinu. Kromě historické soupravy metra se sem návštěvníci dostanou také speciální autobusovou linkou od stanice metra Zličín a od konečné Sídliště Řepy, kde budou autobusy navazovat na historické tramvaje od Smíchovského nádraží.

Retro vlak na Rodinný den v ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka

Zábavný program pro děti bude v sobotu 4. června od 9 do 17 hod. přichystán také v železničním muzeu Českých drah v Lužné u Rakovníka.

Návštěvníci z hlavního města budou mít jedinečnou příležitost svézt se sem retro vlakem, který bude sestaven z vozů z 80. let 20. století. Poveze ho legendární motorová lokomotiva Bardotka (T478.1008). Jízdenka na retro vlak bude současně platit i jako vstupenka do ČD Muzea v Lužné u Rakovníka, kde se bude konat Rodinný den s pestrým programem. Připraveny budou zábavné aktivity se skautským oddílem Fenix (10 propojených stanovišť se zajímavými úkoly pro děti, jako je např. přikládání do parní lokomotivy, pomoc zmatenému strojvedoucímu, vázání provazů nebo stavba stanu) a bohatá tombola.

Retro vlak bude odjíždět v sobotu 4. června v 11:00 z pražského smíchovského nádraží, pojede přes Kladno (odj. ve 12:08) a do Lužné u Rakovníka přijede ve 12:49. Na zpáteční jízdu z Lužné u Rakovníka do Prahy se vydá tento vlak v 16:02, v Kladně zastaví v 16:41 a do Prahy-Smíchova přijede v 17:35.

Zájemci se budou moci svézt také motorovým vlakem M240 z ČD Muzea do Krupé a zpět, který pojede třikrát během akce. V areálu ČD Muzea bude v provozu také úzkorozchodná železnice s parní lokomotivou Krauss č. 21.

Jízdné v retro vlaku z Prahy-Smíchova do Lužné u Rakovníka a zpět

Základní globální cena – zpáteční:

Praha-Smíchov – Lužná u Rakovníka a zpět: 450 Kč

Kladno – Lužná u Rakovníka a zpět: 350 Kč

Snížená globální cena – zpáteční:

Praha-Smíchov – Lužná u Rakovníka a zpět: 350 Kč

Kladno – Lužná u Rakovníka a zpět: 250 Kč

Snížená cena platí pro děti od 6 do 18 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Děti do 6 let cestují zdarma bez nároku na místo k sezení.

Jízdenky je možné zakoupit v předprodeji ve všech pokladnách a v e-shopu ČD ZDE.

