České dráhy: Na Křivoklát ve stylu 60. let s historickou lokomotivou „bardotka“

Na tradiční letní Křivořezání na bývalém královském hradě Křivoklátu se i letos vypraví zvláštní historický vlak. Kvůli suchu a extrémním vedrům pojede vlak ve stylu 60. let 20. století v čele s historickou motorovou lokomotivou 751.010 přezdívanou „bardotka“ nebo „zamračená“. V soupravě nebude chybět ani bufetový vagón.

Zvláštní historický vlak sestavených z dobových vozů již dávno v provozu nevyužívaných se vypraví v sobotu 4. srpna ze stanice Praha-Braník (9:00) přes Prahu-Vršovice (9:21) a Prahu-Smíchov (9:33) do Berouna (10:03), Křivoklátu (11:22), Rakovníka (11:46) a Lužné u Rakovníka (12:33). Zpět z Lužné u Rakovníka se bude vlak vracet v 15:48 hod. a do Prahy zamíří po stejné trase přes Rakovník (16:23), Křivoklát (16:54) a Beroun (17:53). Na pražský Smíchov vlak přijede v 18:27 a po zastávce ve Vršovicích přijede do Braníka v 18:58 hod.

Účastníci jízdy mohou navštívit historická města Beroun a Rakovník, železniční muzeum v Lužné u Rakovníka, ale především Křivořezání na středověkém hradě Křivoklát. Bohatý program na hradě zahrnuje např. ukázky řemeslných činností, historického šermu, vystoupení hudebních skupin, představení minipivovarů a další bohatý program.

Kvůli extrémnímu suchu a horku, které způsobily ve Středočeském kraji zákaz provozu parních lokomotiv, pojede mimořádný vlak v čele s historickou motorovou lokomotivou 751.010 (původně T 478.1010). Jízdné zvláštním vlakem bude nižší než při cestě s parní lokomotivou. Za zpáteční jízdenku Praha – Křivoklát – Praha zaplatí cestující 240 Kč, děti, žáci a studenti po prokázání nároku na slevu (např. žákovským průkazem, který používají během roku) mají jízdné o 50 % levnější a zpáteční jízdenka je bude stát jen 120 Kč. Zvýhodněná rodinná jízdenka pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let pak vyjde na 500 Kč. K dispozici jsou i další jízdenky pro kratší úseky.

Lokomotiva 751.010, původně T 478.1010, je v majetku dceřiné společnosti ČD VUZ a byla uvedena do historického nátěru. Patří mezi nejstarší dochované lokomotivy své řady. Byla vyrobená v roce 1967. Jejím úkolem bylo nahradit parní lokomotivy na hlavních tratích. Maximální rychlost „bardotky“ je 100 km/h a výkon přibližně 1500 koní. Pro výrazný přesunutý tvar čela pod čelními okny se jí začalo říkat „bardotka“ podle slavné herečky Brigitte Bardot nebo podle předsunuté střechy nad čelní okna „zamračená“.

autor: komerční tisková zpráva