České dráhy: Parní víkend v Lužné u Rakovníka nabídne přehlídku lokomotiv na točně, zvláštní vlaky i nový pivní speciál

reklama

Po oba víkendové dny pojede z Prahy do Lužné a zpět zvláštní historický vlak. Na víkendové akci v ČD Muzeu bude zahájen prodej nového pivního speciálu „Šlechtična“, jehož nákupem lidé podpoří opravu stejnojmenné lokomotivy.

„Největší atrakcí během Parního víkendu v ČD Muzeu bude přehlídka parních lokomotiv na točně, které se tu představí v sobotu i v neděli vždy v 11:15 a ve 14:15. Návštěvníci se mohou těšit na jízdu z Prahy do Lužné zvláštními vlaky, v jejichž čele se vystřídá parní lokomotiva Rosnička a motorová lokomotiva Brejlovec,“ říká ředitel Centra historických vozidel Českých drah Marek Plochý a dodává: „Pro železniční fajnšmekry bude připravené také noční fotografování lokomotiv, které se uskuteční v sobotu 11. května od 20:30 do 22:30 hod.“

V sobotu 11. května se mohou cestující svézt do Lužné parním vlakem v čele s lokomotivou Rosničkou (464.202). Ten bude odjíždět v 8:29 z pražského hlavního nádraží a přes Hostivici a Kladno s ním dojedou v 10:40 do Lužné u Rakovníka. Jednosměrné jízdné stojí 420 Kč (zlevněné 350 Kč) a jízdenka slouží zároveň i jako vstupenka do ČD Muzea.

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 2% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 15986 lidí

Pro zpáteční jízdu z Lužné do Prahy bude v sobotu 11. května možné využít zvláštní historický vlak složený z motorové lokomotivy Brejlovec (T478.3300) a patrové jednotky (Bpjo). Vlak bude odjíždět z Lužné u Rakovníka v 15:00 hod. a do Prahy hl n. přijede v 16:48. Za jednosměrné jízdné zaplatí cestující 150 Kč (snížené 120 Kč).

V neděli 12. května se soupravy nostalgických vlaků vymění. Z Prahy do Lužné sveze zájemce historický vlak v čele s lokomotivou Brejlovcem (T478.3300). Vlak bude odjíždět v 8:29 a přes Hostivici a Kladno dorazí v 10:15 do Lužné. Do tohoto vlaku se prodávají jednosměrné jízdenky za 330 Kč (snížené za 270 Kč). Jízdenka je zároveň i vstupenkou do ČD Muzea.

S párou se v neděli mohou zájemci svézt z Lužné do Prahy. Parní vlak, které poveze lokomotiva Rosnička (464.202), vyrazí z luženského nádraží v 15:00 a na pražské hlavní nádraží přijede v 17:15 hod. Jednosměrná jízdenka do tohoto parního vlaku stojí 250 Kč (snížené jízdné je 200 Kč).

Cena jízdenek do těchto historických vlaků je stejná ze všech nácestných stanic. Jízdenky lze koupit v předprodeji ve všech pokladnách ČD a na e-shopu ČD.

Parní vlak pojede po oba víkendové dny také z Lužné u Rakovníka do Nového Strašecí, Rakovníka, Krupé nebo Kolešovic. Jízdenky se budou prodávat přímo v těchto parních vlacích. V prodeji budou pouze zpáteční jízdenky:

Lužná u Rakovníka – Krupá nebo Rakovník a zpět: 200 Kč / 160 Kč

Lužná u Rakovníka – Nové Strašecí nebo Kolešovice a zpět: 250 Kč / 200 Kč

V ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka budou o víkendu 11. a 12. května k vidění tyto parní lokomotivy:

213.902 (BéeSka – Výtopna Zlíchov)

310.072 (Kafemlejnek)

354.195 (Všudybylka)

354.7152 (Sedma – KHKD)

431.032 (Ventilovka – Muzeum starých strojů a technologií, z. s. / Žamberk)

434.2186 (Čtyřkolák)

464.102 (Ušatá – NTM)

464.202 (Rosnička – NTM)

475.111 (Šlechtična – IMC Plzeň)

477.013 (Papoušek / Papagáj – KŽHV Poprad)

Návštěvníci se mohou těšit také na požární vlak Správy železnic a k víkendovým atrakcím budou patřit i jízdy po rozšířeném úzkorozchodném okruhu s parní lokomotivou.

Podrobnosti o Parním víkendu jsou na webu ZDE a také na portálu Vlakem na výlet (ZDE).

Pivní speciál „Šlechtična“

I v letošním roce připravily České dráhy pro fanoušky pivní speciál. Ve spolupráci s experimentálním pivovarem Plzeňského Prazdroje, resp. jeho značkou Elektrárna, nabídnou pivní speciál „Šlechtična“. Poprvé ho bude možné zakoupit o tomto víkendu v muzeu v Lužné. Ke konci května se tento speciál objeví v ČD Minibarech. Díky velmi dobré spolupráci s kolegy z Plzeňského Prazdroje bude zároveň v červnu na nově zrekonstruovaném hlavním nádraží v Plzni otevřena nová restaurace, v níž bude pivní speciál „Šlechtična“ k dostání v čepované podobě. Z každého načepovaného půllitru pivního speciálu bude věnováno 5 Kč na opravu parní lokomotivy Šlechtična 475.179.

Parní lokomotiva 475.179 Šlechtična, známá také jako Děčínská Líza, byla vyrobena v roce 1948 ve Škodě Plzeň. V průběhu 30 let aktivní služby prošla mnoha depy a od roku 1981 se stala muzejním exponátem. Zúčastnila se kromě mnoha jízd v naší republice i několika mezinárodních akcí. Po mnoha letech nostalgického provozu bohužel potřebuje velkou opravu. České dráhy se rozhodly tuto krásku uvést zpět do provozuschopného stavu. Finanční prostředky jsou shromažďovány na sbírkovém účtu Nadace Okřídlené kolo.

Psali jsme: České dráhy: MS IIHF v ledním hokeji začíná v pátek, vlaky dopraví fanoušky do center šampionátu České dráhy spustily novou kampaň na ekologické cestování vlakem České dráhy: Výroční zpráva už pouze online, symbolem té letošní je píšťalka Skupina České dráhy loni hospodařila s rekordním ziskem téměř čtyři miliardy

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE