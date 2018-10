České dráhy: Parní vlak „Pocta první republice“ vyrazí 28. října z Prahy přes Křivoklát do Lužné u Rakovníka

České dráhy společně se Středočeským krajem připravily na sváteční den 28. října slavnostní jízdu parního vlaku „Pocta první republice“. Vlak pojede z pražského hlavního nádraží přes Beroun, Křivoklát a Rakovník do Lužné u Rakovníka a v jeho čele pojede parní lokomotiva „Šlechtična“.

Po trase vlaku bude přichystán sváteční program, který připomene 100. výročí vzniku Československé republiky. Cestující se na něj můžou těšit na hradě Křivoklát, na rakovnickém nádraží, v železničním muzeu Českých drah v Lužné u Rakovníka a také ve stanici Stochov. Tady bude otevřená prezidentská čekárna a pojede sem z Lužné speciální vlak.

„V neděli vyvrcholí oslavy významného a neopakovatelného výročí. Uplyne 100 let od vzniku samostatného Československa. 28. října 1918 se začala psát nová kapitola našich dějin. Středočeský kraj má za sebou celou řadu akcí, kterými si připomněl to, čím naše krásná země za uplynulé století musela projít a jaké osudy si museli její občané prožít. Nebyla to jen Praha, která představuje symbol naší státnosti, ale zejména kraj středních Čech, který tvořil pramennou studnici dějům, jež naši státnost ovlivňovaly. Tomu nejzajímavějšímu z období deseti dekád od roku 1918 až 2018 se věnoval projekt ‚100 let české státnosti ve Středočeském kraji‘. Publikaci, která v jeho rámci vznikla, chceme veřejnosti během jízdy vlaku ‚Pocta první republice‘ představit,“ prozradila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

„Celý letošní rok si připomínáme sté výročí vzniku Československé republiky. Jako národní dopravce jsme už v jarních a letních měsících připravili řadu akcí v rámci vlastního projektu ‚100 let spolu‘. Mezi ty největší patřil ‚Prezidentský vlak‘, který jsme vypravili společně s Národním technickým muzeem. O sváteční neděli 28. října se řada vzpomínkových projektů propojí a pod hlavičkou ‚1918 – 2018: Společné století‘ připomenou den, kdy přesně před sto lety vznikl samostatný stát Čechů a Slováků,“ říká Michal Štěpán, náměstek generálního ředitele ČD pro obchod, a doplňuje: „O sváteční neděli společně se Středočeským krajem vypravíme parní vlak, který spojí významná místa spjatá nejen s českou historií, ale také s českou železnicí. Kromě parní jízdy se cestující mohou těšit na sváteční program na hradě Křivoklát, na rakovnickém nádraží, ale také v našem muzeu v Lužné u Rakovníka. Jiný parní vlak také pojede z Lužné do Stochova. Tady si cestující prohlédnou prezidentskou čekárnu, kde trávil čas T. G. Masaryk při svých cestách vlakem do Lán.“

Parní vlak bude odjíždět z pražského hlavního nádraží v 9:18, příjezd na Křivoklát je naplánován na 11:22, do Rakovníka v 11:46 a do cílové stanice Lužná u Rakovníka ve 12:33. Na zpáteční cestu z Lužné se vlak vydá v 15:48 a do Prahy hl.n. přijede v 18:46.

Jízdenky je možné zakoupit u všech pokladních přepážek Českých drah, při nákupu v předprodeji je součástí jízdenky rezervace místa k sezení. Zpáteční jízdenka z Prahy do Lužné stojí 400 Kč, z Prahy na Křivoklát a zpět 320 Kč. V prodeji budou také úsekové jízdenky mezi jednotlivými stanicemi. Děti, studenti do 26 let a senioři mají slevu 75 %.

Program v ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka

výstava parních a dieselových lokomotiv a další exponáty

komentovaná prohlídka, hala oprav lokomotiv

modelové kolejiště, dětské hřiště

vyhlídkové jízdy úzkorozchodnou železnicí

Program na Křivoklátě

pocta tradicím první republiky

vystoupení skupiny Epydemye

dechový orchestr a lidová hudba

přehlídka veteránů

dobové stánky

vysazení lípy na nádvoří hradu

Program na nádraží v Rakovníku

dobový fotoateliér

ochutnávka oblíbeného cukroví T. G. Masaryka

prvorepublikové šlágry

Podrobnosti k parnímu vlaku z Prahy do Lužné u Rakovníka najdete zde.

Speciální vlak z Lužné u Rakovníka do Stochova

V rámci oslav 100. výročí republiky se cestující v neděli 28. října svezou historickým vlakem také z Lužné u Rakovníka do Stochova a zpět. V jeho čele pojede parní lokomotiva 534.0323 „Kremák“. V době pobytu vlaku ve stanici Stochov bude zpřístupněn zdejší prezidentský salonek. Jednosměrná jízdenka bude stát 100 Kč, děti zaplatí 80 Kč. Jízdenky budou v prodeji přímo ve vlaku. Podrobnosti jsou ZDE.

autor: Tisková zpráva