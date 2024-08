České dráhy: Parním vlakem na Tankový den v Lešanech

Vlak bude následně pokračovat až do Týnce nad Sázavou, kam přijede v 10:10 hodin.

Ve vlaku bude zařazen historický bufetový vůz s nabídkou občerstvení a služební vůz pro přepravu kočárků a kol. Cestující se během jízdy budou moci pokochat výhledu na meandry Vltavy, protože vlak pojede po jedné z našich nejkrásnějších tratí, které se říká Posázavský Pacifik.

Zpět do Prahy vlak vyzvedne návštěvníky v Krhanicích v 15:30 a všechny cestující doveze v 17:25 opět do Prahy-Vršovic.

Cena jízdného

Základní cena:

Praha-Vršovice – Týnec nad Sázavou a zpět (zpáteční) 490 Kč

Praha-Vršovice – Týnec nad Sázavou (jednosměrná) 390 Kč

Týnec nad Sázavou – Praha-Vršovice (jednosměrná) 390 Kč

Snížená cena (platí pro děti od 6 do 18 let, držitele průkazů ZTP, ZTP/P a jejich průvodce, děti do 6 let cestují zdarma):

Praha-Vršovice – Týnec nad Sázavou a zpět (zpáteční) 390 Kč

Praha-Vršovice – Týnec nad Sázavou (jednosměrná) 290 Kč

Týnec nad Sázavou – Praha-Vršovice (jednosměrná) 290 Kč

Jízdenky na parní vlak je možné zakoupit v e-shopu Českých drah (ZDE) a také ve všech pokladnách ČD. Informace o speciálním vlaku najdete na webu ČD Nostalgie (ZDE) a na portálu Vlakem na výlet (ZDE).

Kromě speciálního parního vlaku lze využít k dopravě do stanice Krhanice i pravidelné vlaky linky S8, které vyjíždějí ze stanice Praha hl.n. a pokračují přes zastávky Praha-Vršovice, Praha-Krč, Praha-Braník, Praha-Modřany zast., Praha-Komořany a Praha-Zbraslav do Krhanic.

Jubilejní 20. ročník Tankového dne v Lešanech startuje v sobotu v 10:30 hod. a jeho stěžejním bodem bude velká bojová ukázka, kterou připravil Vojenský historický ústav Praha společně s kluby vojenské historie, jejichž členové v této ukázce také aktivně vystoupí. Více o akci naleznete ZDE.

