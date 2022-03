České dráhy: Podepsáno memorandum o spolupráci při obnově lanovky na Ještěd

reklama

„Lanová dráha na Ještěd patří do rodinného stříbra naší společnosti. Československé dráhy vybudovaly první lanovku v letech 1932/1933. Lanovku po celá desetiletí provozovaly a v 70. letech i rozsáhle modernizovaly. Proto ji chceme znovu opravit, a to v takové podobě, která nabídne obyvatelům a návštěvníkům Liberce a celého Libereckého kraje co nevíce benefitů,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva Českých drah a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu, a dodává: „Chceme lanovku, která umožní další turistický rozvoj celého ještědského hřebene při vysoké ochraně životního prostředí a přírody. Proto jsem rád, že jsme se domluvili s Libereckým krajem, statutárním městem Liberec a společností TMR na podpisu memoranda, které by mělo náš cíl naplnit.“

Lanová dráha na Ještěd je od nehody 31. října 2021 mimo provoz. České dráhy společně s partnery připravují plán na její opravu a opětovné uvedení do provozu. Pracovní skupiny pracují se třemi základními možnostmi obnovy. První variantou je oprava původní dráhy, která by byla doplněna o nové bezpečnostní prvky. Druhou možností je stavba nové moderní lanovky v původní stopě. Třetí variantou s největším přínosem pro obyvatele a turisty je stavba nové lanové dráhy s prodlouženou trasou až ke stanici tramvaje v Horním Hanychově. Pracovní skupiny analyzují možná technická řešení, která zahrnují vedle dosavadního kyvadlového systému se dvěma velkými kabinami také variantu oběžného systému s větším počtem menších kabin.

„Pevně věřím, že vybudování nové lanovky nepotrvá příliš dlouho. Rekonstrukcí má projít také samotná Hubáčkova stavba na vrcholu a tak v budoucnu nastane chvíle, kdy se lidé do nového Ještědu svezou novou lanovkou,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Lanovka na Ještěd je spolu s unikátním televizním vysílačem a hotelem architekta Karla Hubáčka jedním z hlavních symbolů Libereckého kraje. Spoluprací se snažíme o to, aby se co nejdříve zase nad svahy Ještědu rozjely nové a bezpečné kabinky s cestujícími,“ prohlásil Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy.

„Odborníci proces rekonstrukce lanové dráhy odhadují na 3 až 4 roky, u nové lanovky na 4 až 5 let. České dráhy ani město Liberec tento stav netěší. Rozhodně uděláme maximum pro to, aby byl provoz lanovky obnoven, a to co nejdříve. Je to ikonická stavba Liberce a v našem zájmu je, aby obnovení provozu bylo maximálně urychleno. Dnešním podpisem memoranda nastavujeme harmonogram kroků a prací a to, za jakou část bude kdo odpovědný a kdo a na čem bude pracovat,“ komentuje primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

„Lyžařský areál Ještěd má obrovský potenciál unikátního městského areálu a nepochybně ho čeká skvělá budoucnost. Považuji ho jednoznačně za perlu mezi našimi středisky, která má na rozdíl od tradičních zimních areálů celoroční využití. Ještědu i Liberci absolutně věříme. Jedná se o nádherný horský hřeben a unikátní prostředí v blízkosti velkých měst i německých a polských hranic. A ikonická lanová dráha na Ještěd je jeho nedílnou součástí a důležitým prvkem dalšího turistického rozvoje,“ říká Čeněk Jílek, předseda správní rady TMR Ještěd, a doplňuje: „Naše podnikání se na Ještědu neustále posouvá, letošní zima na nové sjezdovce, navíc se zbrusu novým večerním lyžováním, jsou toho důkazem. TMR je zkušená společnost a zároveň respektovaný středoevropský hráč v horském byznysu. Věřím, že při zachování všech přírodních a architektonických unikátů bude naše know-how a cit pro tento druh podnikání pro celý region skutečně velkým přínosem."

Visutá lanová dráha Liberec-Horní Hanychov – Ještěd byla uvedena do provozu 27. června 1933. Po lanovce na Černou horu v Krkonoších se jednalo o naši druhou nejstarší lanovku. Jejím dodavatelem byla chrudimská firma František Wiesner, po znárodnění Transporta. V letech 1971 až 1975 provedla chrudimská Transporta rozsáhlou rekonstrukci lanové dráhy. Stávající lanovka má délku téměř 1 200 metrů, převýšení 400 metrů, průměrný sklon 36 % a maximální 56 %. Ročně přepravila kolem čtvrt milionu cestujících.

