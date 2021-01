České dráhy: S výjimkou některých večerních spojů v pražské aglomeraci a Libereckém kraji jedou vlaky bez omezení

České dráhy v koordinaci s krajskými úřady obnovily od konce listopadu a následně od poloviny prosince 2020 plný provoz regionálních vlaků v Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském kraji a Kraji Vysočina. Od 18. ledna 2021 je obnoven provoz všech osobních vlaků v úseku z Harrachova do Szklarske Poręby.

reklama

Aktuálně tak zůstávají omezení jen u některých pozdně večerních vlaků v Praze, Středočeském a Libereckém kraji. Změny v jízdním řádu průběžně doplňujeme do vyhledávačů spojení (ZDE) a aktuální informace najdou cestující i v aplikaci Můj vlak.

Schéma omezení regionálních linek ČD k 19., 24. říjnu, 2., 9., 30. listopadu, 13. prosinci 2020 a 8. lednu 2021. Ve fialově vyznačených úsecích je omezen provoz regionálních vlaků Českých drah.

Mapa omezení regionálních linek ČD (stav k 8.1.2021) ZDE

Praha a Středočeský kraj – nadále platí omezení večerních vlaků a tzv. nočního pražského rozjezdu ve 2:30 hod.

Od 17. října 2020 je dočasně zrušen tzv. víkendový noční rozjezd vlaků ve 2:30 z Prahy do Středočeského kraje včetně vlaků v opačném směru s příjezdem do Prahy před 2:30. Konkrétně jde o linky S1 až S9 a S22. Od 2. listopadu 2020 je po 21. hodině prodloužen interval na páteřních tratích z Prahy do Středočeského kraje (linky S1, S2+S22, S4, S7 a S9) ze 30 na 60 minut. Popůlnoční rozjezd vlaků z Prahy je zachován. Omezení večerních spojů pokračují i v novém jízdním řádu platném od 13. prosince. Ve špičce však jsou ukončena kapacitní omezení některých vlaků, znovu tak jedou např. zdvojené soupravy CityElefant.

Přehled omezených vlaků v Praze a Středočeském kraji (aktualizace k 13. 12. 2020) ZDE

Liberecký kraj – od 18. ledna 2021 znovu pojedou vlaky Harrachov – Szklarska Poręba, i nadále nepojedou půlnoční spoje z Liberce

Na základě požadavku Libereckého kraje je od 17. října 2020 na některých tratích omezen provoz vybraných spojů. Do odvolání nejedou půlnoční vlaky Českých drah s odjezdem v 0:35 z Liberce do Tanvaldu a Desné (Os 2600) a do Frýdlantu (Os 6340). U ostatních vlaků na tratích 034 Liberec – Frýdlant v Čechách – Černousy / Jindřichovice pod Smrkem a 036 Liberec –Tanvald – Harrachov může být podle vývoje frekvence cestujících operativně omezena kapacita souprav. Dále od 17. října nejedou víkendové výletní vlaky Sp 1488 / 1489 „Český ráj“ Praha – Nymburk – Jičín – Turnov a opačně. Od 30. listopadu 2020 byl obnoven provoz dosud omezených vlaků na hranici s Královéhradeckým krajem.

Od 18. ledna 2021 bude v kooperaci s Kolejemi Dolnoslezskými obnoven provoz osobních vlaků v úseku mezi Harrachovem a Szklarskou Porębou. V tomto úseku tak znovu pojedou všechny vlaky podle pravidelného jízdního řádu. Provoz vlaků v tomto přeshraničním úseku byl zastaven 9. listopadu 2020. Při cestě do / z Polska je nutné dodržovat ochranná opatření uvedená na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (ZDE).

Provoz lanové dráhy Českých drah na Ještěd (ZDE) byl po přestávce vyvolané pravidelnou podzimní údržbou a aktuální epidemiologickou situací obnoven od soboty 28. listopadu 2020.

Královéhradecký kraj – od 30. listopadu 2020 obnovení plného provozu

Regionální vlaky Českých drah na území Královéhradeckého kraje (včetně přesahů do sousedních krajů) jedou od 30. listopadu 2020 znovu bez omezení, tj. podle pravidelného jízdního řádu. Provoz vlaků v regionu byl omezen od 19. října.

Pardubický kraj – od 30. listopadu 2020 obnovení plného provozu

V koordinaci s Pardubickým krajem od pondělí 30. listopadu znovu jedou všechny dříve omezené vlaky Českých drah na území Pardubického kraje. Plný provoz vlaků na trati 238 v úseku Hlinsko v Čechách – Havlíčkův Brod, tedy na přesahu z Pardubického kraje do Kraje Vysočina, je obnoven od 13. prosince 2020. Regionální doprava v Pardubickém kraji byla omezena od 19. října.

Kraj Vysočina – od 13. prosince 2020 obnovení téměř plného provozu

Provoz regionálních vlaků je s jedinou výjimkou obnoven od 13. prosince 2020. V novém jízdním řádu platném od 13. prosince do odovální nejede už jen sobotní vlak Sp 1931 (Jihlava – Znojmo) a nedělní vlak Sp 1932 (Znojmo – Jihlava). Ostatní vlaky jedou bez omezení.

Jihomoravský kraj – i nadále je omezen jeden večerní pár spojů Zastávka u Brna – Brno a Brno – Náměšť nad Oslavou, zrušeny vlaky na novoroční půlnoční mši na Hostýně z Brna a Hodonína

V koordinaci s Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina je i nadále až do odvolání zrušen pár víkendových půlnočních spojů mezi Brnem a Zastávkou u Brna / Náměští nad Oslavou. Jde o spoje náhradní autobusové dopravy za vlaky Os 4863 (odj. ze Zastávky u Brna do Brna ve 22:42) a Os 4800 (odj. z Brna hl.n. do Náměšti nad Oslavou v 00:38). Žádné další regionální spoje na území Jihomoravského kraje omezené nejsou.

Olomoucký kraj – zrušen pondělní časně ranní vlak z Olomouce do Šumperka, zrušen vlak z Olomouce na novoroční půlnoční mši na Hostýně, jinak bez omezení

V souvislosti se zrušením nedělního večerního rychlíku R 917 z Brna do Olomouce je zrušen i časně ranní spěšný vlak Sp 1437 z Olomouce do Šumperku. Vlak Os 3619 jede v posunuté časové poloze (odj. z Bludova ve 21:20, odj. z Hanušovic ve 22:01, příj. do Jeseníka ve 22:56). Ostatní regionální vlaky na území Olomouckého kraje jedou bez omezení.

Moravskoslezský kraj – od 13. prosince 2020 obnovení plného provozu

Provoz regionálních vlaků v Moravskoslezském kraji je plně obnoven od 13. prosince 2020.

Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a Zlínský kraj

V těchto regionech aktuálně žádné vlaky v souvislosti s COVID-19 omezené nejsou.

Od 13. prosince 2020 jezdí vlaky podle nového jízdního řádu, změny v jednotlivých regionech najdete v Tiskovém centru ČD (ZDE).

Opatření Českých drah proti šíření epidemie COVID-19

České dráhy neustále provádí intenzivní úklid a dezinfekci souprav. Zvláštní pozornost věnují čištění všech součástí vybavení, se kterými přichází cestující do kontaktu (kliky, madla, tlačítka apod.). Provádí se i několikrát za den při vratném čištění. Odstavené soupravy ČD dezinfikují ozónem, který likviduje viry a bakterie. Tímto procesem také dochází k čištění klimatizace. Vozidla odstavená k údržbě dopravce čistí také dezinfekčními postřiky.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, vyhlášeného proti šíření infekční nákazy COVID-19, od 1. září znovu platí povinnost používat ve vlacích a v dalších prostředcích veřejné dopravy ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, ústenky, šátky, šály nebo jiné prostředky bránící šíření kapének). Prosíme cestující, aby toto nařízení respektovali a chránili tak nejen sebe, ale také své spolucestující a vlakový personál.

Cestující také prosíme, aby k nákupu jízdenek využívali přednostně on-line prodejní kanály (e-shop nebo aplikaci Můj vlak) a v případě nákupu jízdenek u pokladen ve stanicích upřednostňovali bezhotovostní platby.

Psali jsme: České dráhy: CityElefanty nabídnou zásuvky pro dobíjení elektroniky a Wi-Fi připojení České dráhy zajistí v Olomouckém kraji dopravu na tratích v elektrické trakci i po roce 2022 České dráhy plní závazek vůči krajům, objednaly pro ně další nové vlaky České dráhy posilují dálkovou i regionální dopravu, reagují na zvyšující se poptávku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.